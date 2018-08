Vendemmia alle porte: vigneti in buono stato, decisivo il clima di agosto

(Sesto Potere) – Bologna – 16 agosto 2018 – Nel 2017 l’Italia ha mantenuto il primato produttivo mondiale. Nonostante un’annata particolarmente difficile, caratterizzata da eventi climatici avversi, i 42,5 milioni di ettolitri hanno permesso all’Italia di posizionarsi comunque sopra i principali competitor. Infatti, anche per Francia e Spagna, il 2017 sarà ricordato come un anno di scarsa produzione.

Nel complesso la Ue, secondo i dati della Commissione, ha prodotto 143,8 milioni di ettolitri, il 15% in meno rispetto all’anno precedente e questo non poteva che avere effetti negativi anche nell’intera produzione mondiale che si è attestata a 250 milioni di ettolitri, il 9% in meno sul 2016.

Anche quest’anno il clima ha riservato ai viticoltori italiani non poche sorprese alternando gelate, grandine e forti piogge. Sono stati contenuti insidiosi attacchi di peronospora e oidio. Ora il clima farà la differenza per la regolare maturazione delle uve, determinando volumi, grado zuccherino, quadro acidico e aromatico.

Le prime stime produttive di Ismea e Uiv parlano di potenziali 47-49 milioni di ettolitri.

Nelle regioni vitivinicole più significative si registrano andamenti differenti.

In Italia, secondo i dati Agea, la riduzione si è distribuita un po’ in tutte le regioni anche se la conta dei danni da siccità è stata maggiore nelle regioni del Centro Italia e in Sicilia, mentre Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno contenuto le perdite.

In Emilia Romagna pochi danni da gelate con una fioritura regolare e abbondante crescita della vegetazione. Nonostante qualche attacco di peronospora, in questo momento l’uva si presenta molto bella e in regola con il calendario di maturazione.