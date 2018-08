Vacanze, Codacons: Troppi Tir sulle autostrade italiane, rischio incidente elevato

(Sesto Potere) – Roma – 6 agosto 2018 – Il Codacons rilancia oggi l’allarme circa la presenza eccessiva di mezzi pesanti sulle autostrade italiane nei giorni di esodo degli automobilisti. L’ultimo incidente? Quello odierno sulla A4, dove un furgone si è incendiato fra Grisignano e Padova Ovest all’altezza di Villafranca Padovana dopo lo scontro con un tir, provocando due morti e numerosi disagi per la circolazione.

“Ogni anno si ripete la stessa storia, con gli italiani costretti a ore e ore di fila in autostrada a causa del blocco della circolazione provocato da incidenti che vedono coinvolti i Tir – spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi – Nonostante nelle settimane scorse il Tar del Lazio abbia accolto il nostro ricorso bocciando il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti perché non garantiva adeguata sicurezza stradale, nulla è cambiato, e nei giorni in cui gli italiani si spostano lungo le autostrade per raggiungere le località di villeggiatura migliaia e migliaia di camion circolano incontrollati sulla rete”.

“Quanto accaduto oggi sulla A4 è responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione che non solo non limita la circolazione dei Tir nei giorni di esodo, ma addirittura concede con facilità deroghe nei giorni di divieto, con ripercussioni evidenti sul fronte della sicurezza stradale, come dimostra quanto accaduto oggi”.

Secondo un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati più recenti resi noti da Istat a livello nazionale gli autocarri pesanti (incluse le motrici) coinvolti in un incidente stradale, nel 2016, sono stati

20.642, con una lieve diminuzione (-0,5%) rispetto al 2015.

In Emilia Romagna gli autocarri coinvolti in un incidente stradale nel 2016 sono stati 2.495, con un calo rispetto all’anno precedente del 7,5%. A livello provinciale nel comparto degli autocarri solo Piacenza presenta dati in crescita (+14,3%). In tutte le altre province (ad eccezione di Parma, che non presenta variazioni) vi è stato un calo: si va dal -0,5% di Rimini al -32,5% di Ferrara.

Cifre che non fanno cambiare idea al Codacons ha proprio oggi chiesto al Tar di nominare un commissario che si sostituisca al Ministero dei trasporti per dare seguito alla sentenza dei giudici.