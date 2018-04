Unimore ha otto nuovi “Professori Emeriti”

(Sesto Potere) – Modena/Reggio Emilia – 20 aprile 2018 – L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha otto nuovi “Professori Emeriti”.

Il prestigioso riconoscimento, che risale ad un Regio Decreto del 1933, viene concesso a quei docenti cessati dal servizio che abbiano maturato una carriera accademica da professore ordinario di oltre venti anni e si sono particolarmente distinti ed affermati nelle loro rispettive discipline.

Ne sono stati insigniti, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nella rinnovata Aula Magna del Palazzo del Rettorato, i professori: Roberto Bertolani, già professore ordinario di Zoologia del Dipartimento di Educazione Scienze Umane; Cesare Bisoni, già professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari del Dipartimento di Economia Marco Biagi; Paolo Bosi, già professore ordinario di Scienza delle Finanze del Dipartimento di Economia Marco Biagi; Carlo Calandra Buonaura, già professore ordinario di Fisica del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche; Sebastiano Calandra Buonaura, già professore ordinario di Patologia Generale del

Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze; Dino Giovannini, già professore ordinario di Psicologia Sociale del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane; Luisa Galantino, deceduta nel 2017, già professore ordinario di Diritto del Lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza; Andrea Ginzburg, deceduto nel 2018, già professore ordinario di Istituzioni di Economia del Dipartimento di Comunicazione ed Economia.

“Dietro l’assegnazione dell’ emeritato – ha affermato il Magnifico Rettore Unimore prof. Angelo O. Andrisano – sta la volontà di non privarsi di figure che hanno segnato e contribuito con la loro attività alla crescita ed alla notorietà di Unimore in Italia e nel mondo, e di aver avviato affermate scuole di studio e ricerca. Il conferimento di questo titolo, un privilegio onorifico che equivale al più elevato grado accademico quale riconoscimento finale di una carriera di particolare e comprovato prestigio, è un tributo a colleghi che sono stati autentici “maestri” nel loro campo”.

Il solenne momento del conferimento, da parte del Magnifico Rettore, dei decreti di nomina, attribuiti dal MIUR, su richiesta dei rispettivi Dipartimenti Unimore, è stato preceduto dalla lettura delle motivazioni a sostegno di ciascuna proposta, pronunciate rispettivamente dai professori: Giorgio Zanetti per Roberto Bertolani; Elisabetta Gualandri per Cesare Bisoni; Paolo Silvestri per Paolo Bosi; Elisa Molinari per Carlo Calandra Buonaura; Carlo Adolfo Porro per Sebastiano Calandra Buonaura; Giacomo Stella per Dino Giovannini; Francesco Basenghi per Luisa Galantino; Riccardo Ferretti per Andrea Ginzburg.

Tra una lettura e l’altra i “Professori Emeriti” insigniti, hanno tenuto brevi lectio.