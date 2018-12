Turismo, verso proroga Bolkestein per i balneari

(Sesto Potere) – Roma – 17 dicembre 2018 – Paolo Ripamonti, senatore della Lega, vice presidente della commissione su industria, commercio e turismo del Senato, nella sua pagina Facebook annuncia la proroga della direttiva Bolkestein per il comparto balneare: “Nei lavori per la manovra è stata raggiunta l’intesa che consente per i prossimi quindici anni di escludere dall’applicazione della direttiva Bolkestein i lavoratori del comparto balneare”: scrive l’esponente del Carroccio.

“Questa è una battaglia che mi ha visto in prima linea fin dal primo giorno: esprimo grande soddisfazione, in qualità di secondo firmatario dell’emendamento sulla Bolkestein. Grazie ai Ministri Matteo Salvini e Gian Marco Centinaio per la sensibilità e l’attenzione verso una categoria fondamentale per la nostra Liguria. Ancora una volta prevale il buonsenso: grazie alla Lega, viene garantita una prospettiva di lavoro e di vita a un settore importantissimo per il territorio.”: scrive ancora il senatore Ripamonti.

Antonio Capacchione, presidente del SIB-Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio, commenta: “Apprendiamo che, finalmente, si è aperto uno spiraglio nella ‘battaglia’ degli imprenditori balneari italiani per veder riconosciuto il diritto ad esistere e a continuare a lavorare nell’interesse del Paese”

“Aspettiamo, naturalmente, di vedere la norma per un giudizio definitivo – continua Capacchione. Ma, fin da subito, possiamo dire che la notizia fornita dai capogruppo della Lega viene accolta con grande sollievo e soddisfazione dalle 30.000 famiglie di balneari con 100.000 addetti diretti”.

“In modo particolare dalle 3.000 aziende che hanno visto gli impianti balneari distrutti dalle recenti mareggiate. Potranno iniziare tutti a lavorare per rimetterli in funzione in vista della prossima stagione estiva e, soprattutto, potranno ripartire gli investimenti, bloccati da troppo tempo, in questo cruciale settore economico del Paese, per affrontare al meglio l’agguerrita concorrenza internazionale.Finalmente per gli imprenditori balneari italiani si intravede la fine di un incubo durato nove anni: quello di non avere più il lavoro e le proprie aziende; per il Paese di perdere un importante fattore di forza del nostro ‘Made in Italy’.”: conclude il presidente del SIB.