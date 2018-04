Turismo invernale e buone pratiche rispettose della montagna, classifica Legambiente

(Sesto Potere) – Bologna – 10 aprile 2018 – Legambiente nel suo report Nevediversa fa il bilancio sul turismo invernale sostenibile ad alta quota dando spazio e voce a 41 buone pratiche, che vanno dalle Alpi agli Appennini. Esempi virtuosi di chi ha avuto cioè il coraggio e la voglia di scommettere su un tipo di turismo più rispettoso della montagna e dell’ambiente.

Un turismo sostenibile che piace sempre più agli italiani alla ricerca di proposte alternative, stando infatti agli ultimi dati elaborati da Legambiente e Vivilitalia su dati JFC, ciaspole e scialpinismo sono due attività molto amate: se nel 2010-2011 il numero di praticanti in ciaspole si attestava a 322mila, nel 2016-2017 ha toccato quota 506.500 registrando un incremento del +57,3%.

Stesso discorso per lo scialpinismo che è passato da 33.000 praticanti nel 2010-2011 a ben 91.000 nel 2016-2017, con un incremento del +175,7%. Da segnalare anche il successo del nordic walking, la camminata con i bastoncini praticata ormai da 500.000 persone.

Dati che lasciano ben sperare, e ai quali vanno aggiunte alcune storie virtuose dei territori alpini e appenninici, raccontate nel report Nevediversa, che hanno per protagonisti associazioni, parchi nazionali, amministrazioni comunali ma anche strutture ricettive, amanti della montagna, professionisti e gruppi di cittadini, tutti invogliati a far sinergia e rete, promuovendo un turismo lontano dalle piste e dagli impianti sciistici che alimentano consuetudine impattanti.

A livello regionale le buone pratiche segnalate da Legambiente sono così ripartite: otto in Piemonte, quattro in Friuli Venezia Giulia, quattro nelle Marche, tre in Abruzzo, tre in Sicilia, tre in Trentino, tre in Valle D’Aosta, due in Lombardia, due in Veneto, due in Alto Adige, due in Emilia Romagna e Toscana, una in Liguria, una in Basilicata e Calabria.

In Emilia Romagna la Città metropolitana di Bologna – Servizio Attività produttive e Turismo e Tper, CAI di Bologna propongono da 26 anni escursioni estive e invernali sull’Appennino bolognese il cui punto di partenza si raggiunge con il treno.

“Con questo dossier – spiega Vanda Bonardo, Responsabile nazionale Alpi Legambiente – vogliamo dimostrare che un turismo a impatto zero e di qualità è possibile e lo si può praticare nel pieno rispetto dell’ambiente, senza artificializzare la montagna e sprecare enormi quantità di energia e acqua. Una questione che riguarda Alpi e Appennini, condivisa dai tanti circoli locali di Legambiente che ogni anno fanno “rete” promuovendo iniziative di questo genere ma anche da tante altre realtà come raccontiamo in questo primo dossier di Nevediversa. Buone pratiche che meritano di essere replicate sul territorio e che ci devono far riflettere anche alla luce dei cambiamenti climatici che stanno rendendo sempre più fragile la montagna, per questo è importante ripensare anche al turismo invernale”.

“Il turismo sta cambiando a ritmi vertiginosi. In questi anni si sta registrando un vero e proprio boom per i turismi ambientali – dichiara Sebastiano Venneri, Responsabile Turismo di Legambiente – e questa dinamica sulla montagna è molto più evidente, un’accelerazione da ricondurre da un lato alla tradizione consolidata in questi luoghi a favore delle pratiche di sostenibilità e dall’altro ai cambiamenti climatici in atto. È fondamentale che l’offerta nel nostro Paese si adegui velocemente a questa forte domanda di nuovo turismo, ne faccia un fattore competitivo in grado di aggiornare le proposte di soggiorno e intercettare segmenti turistici nuovi e più consapevoli”.

Per leggere e conoscere tutte le 41 buone pratiche:

