Turismo, a Bibione (Ve) il “G20 delle Spiagge italiane”. Riviera romagnola al top

(Sesto Potere) – Bibione (Ve) – 31 luglio 2018 – Si svolgerà dal 5 al 7 settembre prossimi , a Bibione, comune di San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia , il “G20 delle Spiagge italiane (G20s)”.

Un vero e proprio summit, il primo di questo genere, lanciato in Italia , per impulso del Comune di San Michele al Tagliamento-Bibione, in collaborazione con Bibione Live – Consorzio di Promozione Turistica, con l’intento di farlo divenire un appuntamento annuale e itinerante lungo tutta la penisola, per valutare congiuntamente tra amministratori pubblici, tecnici del turismo, studiosi e decision maker le prospettive di sviluppo delle spiagge italiane che da sole, nel corso della stagione estiva, attirano oltre 60 milioni di presenze.

Al G20s arriveranno le località balneari di sette regioni che rappresentano una significativa parte dell’offerta del turismo estivo italiano.

Per il Veneto : Bibione, Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle e Chioggia; le friulane Lignano Sabbiadoro e Grado; la riviera romagnola con Rimini, Riccione, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Comacchio, Cervia e Cattolica; la Campania: con Sorrento, Forio e Ischia; per la Puglia: Vieste; per la Toscana: Castiglione della Pescaia e per la Sardegna: la Costa Smeralda con il comune di Arzachena.

Tra eventi aperti anche a località e operatori diversi dai 20 comuni partecipanti – a questo proposito, saranno due le sessioni plenarie – e confronti “a porte chiuse”, istituzioni e imprenditori discuteranno su focus dedicati al

management delle destinazioni balneari, a finanziamenti e risorse, agli aspetti ambientali e per lo sviluppo sostenibile, a infrastrutture e urbanistica, ai servizi.

L’obiettivo è rendere chiare sfide e opportunità che si trovano ad affrontare, oggi, le destinazioni balneari.

Nel contempo, il G20 permetterà di acquisire le conoscenze su come le amministrazioni municipali stanno lavorando a questi temi, condividendo le best practice.

I risultati del G20s verranno tradotti in un documento d’indirizzo in grado di incidere sui piani di sviluppo strategici, a livello comunale, regionale e anche nazionale: infatti, il summit delle spiagge italiane vuole creare un vero coordinamento tra le destinazioni balneari italiane, andando ad applicare da un lato le metodologie e i modelli forniti dal Piano strategico di sviluppo del Turismo (Pst) del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e, dall’altro, fornire “dal basso” dei validi contributi allo stesso Pst 2017-2022 e alle varie programmazioni regionali.