Terrorismo islamico, scoperte 2 cellule legate ai qaedisti di Al Nusra: 14 arresti

(Sesto Potere) – Roma – 10 maggio 2018 – Quattordici persone (tutti stranieri, alcuni residenti in Italia) sono state arrestate alle prime luci dell’alba e sono in corso una ventina di perquisizioni in quattro regioni italiane (Lombardia, Sardegna, Veneto ed Emilia Romagna) nell’ambito di un’inchiesta antiterrorismo coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.

L’indagine è condotta dagli uomini dello Scico e della Guardia di Finanza di Brescia e dagli agenti della Polizia e della Digos di Sassari.

Si tratta di due distinte inchieste che ha portato gli investigatori sulle tracce di due cellule legate all’organizzazione qaedista siriana antigovernativa Jahbat Al Nusra e alle fazioni islamiste dell’E.S.L. operanti rispettivamente nella provincia siriana di Idlib e sul confine libanese, incaricate di raccogliere finanziamenti presso le comunità islamiche di vari Paesi, europei e non (oltre all’Italia, la Svezia, l’Ungheria e la Turchia), per poi inviarli in Siria a sostegno dell’attività terroristica sui teatri di guerra.

In manette sono finiti anche 10 siriani accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, finanziamento internazionale di attività terroristiche ed esercizio abusivo di attività di erogazione di

servizi di pagamento inernazionali , riciclaggio di denaro e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nell’inchiesta è indagata a anche una donna italiana Cristina Agretti, sposata con uno degli arrestati, Chdid Subhi ed una delle persone arrestate avrebbe lavorato per alcuni mesi in una ditta di Crespellano (BO).

I particolari dell’operazione saranno illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sede romana della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Saranno presenti il magistrato Federico Cafiero de Raho, attuale Procuratore nazionale antimafia, i procuratori di Brescia e Cagliari ed i responsabili dei nuclei antiterrorismo di Polizia e Guardia di Finanza.