Terremoto di magnitudo 3.9 in provincia di Reggio Emilia, avvertito anche nel modenese

(Sesto Potere) – Reggio Emilia – 21 agosto 2018 – Un terremoto di magnitudo 3.9 della Scala Richter e profondità di 9 km è avvenuto nella zona di Bagnolo in Piano (in provincia di Reggio Emilia) questa notte alle ore 2:33. Il sisma è stato avvertito anche in altre località vicine: a Cadelbosco di Sopra, Novellara, Castelnovo di Sotto, Campagnola Emilia, Correggio, Campegine e Rio Saliceto.

Ed anche fuori provincia e fuori regione: nel mantovano (a Pomponesco), nel modenese (Carpi e Campogalliano) e nel parmense (Sorbolo).

La strumentazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato il sisma anche nel Veneto (a Verona) ed in Toscana: (a Massa Carrara e Pistoia).



L’evento è stato seguito da un’altra scossa, alle ore 3:07, con una profondità di 3 km e magnitudo di 2.2 sempre com epicentro Bagnolo in Piano.

Molti cittadini hanno avvertito distintamente il terremoto e alcuni riferiscono di aver udito un rumore sordo precedere la scossa.

“Dopo l’importante scossa della notte, che ha colpito il nostro territorio, non si evidenziano al momento danni rilevanti a edifici e a persone. Già dalla notte la protezione civile, le forze dell’ordine e i tecnici hanno seguito l’evoluzione dell’evento. In mattinata i tecnici eseguiranno i dovuti controlli sugli edifici pubblici, scuole e chiese.

Si invita la cittadinanza a segnalare in Comune eventuali situazioni di criticità in modo da consentire al personale competente una verifica in loco.”: scrive il Comune di Bagnolo in Piano sulla propria pagina Facebook .

La Provincia di Reggio Emilia ha dato comunicazione dell’evento trellurico su Twitter.

Per ora non si registrano danni a cose o persone.