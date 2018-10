Smog, blocco veicoli diesel euro 4 revocato, Ragni (Forza Italia) : “Passo indietro del Pd anche grazie al pressing di Forza Italia“

(Sesto Potere) – Forlì – 8 ottobre 2018 – “Abbiamo scongiurato il piano anti- smog più restrittivo di tutto il nord Italia, con Lombardia, Piemonte e Veneto che avevano presentato per il 2018 i divieti solo fino alle auto 3, e l’Emilia-Romagna che invece aveva imposto dal 1° ottobre il divieto di circolazione dei diesel euro 4 fino al 31 marzo, ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30. Ed alla fine, dopo tanti giorni di proteste e di proposte dei sindaci che hanno dimostrato di avere a cuore i diritti degli utenti della strada, la giunta regionale del Pd guidata da Bonaccini è stata costretta al giusto e necessario diefront”:

Fabrizio Ragni, capogruppo comunale di Forza Italia a Forlì e responsabile regionale Emilia-Romagna del dipartimento sicurezza di Forza Italia, commenta così l’esito del summit che s’è svolto oggi in Regione tra lo stesso governatore della Regione ed i 30 sindaci emiliano romagnoli con più di 30mila abitanti.

Il passo indietro sul blocco per i motori diesel euro 4 viene confermato e inoltre viene portato da 4 a 3 giorni il limite degli sforamenti in seguito ai quali far scattare le misure di blocco del traffico di emergenza, compresi gli stessi euro 4.

“Il base all’accordo raggiunto oggi – aggiunge l’esponente di Forza Italia – , la Regione si impegna a stanziare 5 milioni di euro a partire dal 2019 sotto forma di incentivi ai privati per cambiare l’auto, viene confermato l’eco bonus già disponibile per i mezzi commerciali , e la stessa Regione dovrà richiedere al Governo di stanziare la stessa cifra per raddoppiare il budget destinato agli incentivi”.

Nell’accordo preso oggi coi Comuni c’è anche un aumento delle domeniche ecologiche.

“Ci sembrano tutti provvedimenti di buon senso, pur nell’esiguità delle cifre stanziate e con le nostre critiche sulle domeniche ecologiche a tutti già note. Per non parlare di un divieto che avrebbe creato notevolissimi disagi considerato che molti veicoli privati ma anche commerciali e di trasporto che rispondevano a quella normativa erano stati venduti fino al 2010. Difficile chiedere ai cittadini di acquistare auto più moderne. Con quali soldi, visto il perdurare della crisi?”: afferma Ragni.

“Prendiamo atto con soddisfazione che l’opera di pressing sulla giunta regionale e da alcune forze politiche – in primis la nostra – ha portato ad un aggiustamento delle misure antismog, in abbinata alla necessaria attenzione che si deve garantire per tutelare la salute dei cittadini. Anche perché era evidente a chiunque che si stava presentando un’ anomalia per gli automobilisti che trovandosi ad attraversare regioni diverse dovevano rispettare regole diverse. Non è ammissibile dover rispettare leggi che valgono in un Comune e sono in deroga in un altro. Ecco perché era necessario trovare una linea unitaria almeno nelle regioni della pianura Padana. E un punto di mediazione è stato raggiunto oggi anche grazie all’intervento di Forza Italia”:

