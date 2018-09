Simona Vietina (Forza Italia) in visita alla Sag Tubi di Tredozio

(Sesto Potere) – Tredozio – 26 settembre 2918 – Proseguono le visite del sindaco di Tredozio e deputato di Forza Italia, On. Simona Vietina, alle realtà imprenditoriali del territorio. Il 24 settembre è stata la volta della Sag Tubi, che fa parte della Sag Group, leader nel settore della sagomatura di tubi, conosciuta in tutto il mondo per il design e la qualità della lavorazione.

“Un’azienda che negli anni ha saputo costantemente innovarsi puntando su tecnologia, qualità e servizio – afferma Vietina -. Riconosciuta a livello mondiale, ha ottenuto diversi premi come quello ‘Toyota’ di fornitore certificato e quello consegnato ai migliori 100 fornitori del mondo ritirato direttamente in Giappone. La sede di Tredozio, che affianca quella di Novellara, è presente dal 1994 e ciò ha consentito una specializzazione e un ampliamento dell’offerta ulteriore. E’ un onore e un grande orgoglio averla qui sul nostro territorio”.

L’On. Vietina ha incontrato Flavia Bandini, Amministratore delegato della Sag Tubi di Tredozio e direttore generale della sede di Novellara.

“E’ stata una bella occasione di confronto – conclude Vietina – e di ascolto. Ho particolarmente a cuore le nostre aziende che rappresentano un volano fondamentale di sviluppo per i piccoli territori e le nostre comunità, valorizzandole dal punto di vista economico e occupazionale. In Parlamento mi impegnerò al massimo per far sentire la voce di chi, con grande sacrificio, investe, rende produttivi e fa crescere i nostri territori montani”.