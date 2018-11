Sciame sismico fra Romagna e Marche, scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna

(Sesto Potere) – Rimini – 18 novembre 2018 – Un terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter è avvenuto in provincia di Rimini con epicentro Santarcangelo di Romagna (RN) alle ore 13.48 ad una elevata profondità di 43 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala Sismica dell’ INGV-Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Il fenomeno tellurico è stato avvertito dalla popolazione anche in altre località della costa romagnola e in provincia di Forlì-Cesena ed, in particolare, a: Rimini , San Mauro Pascoli/San Mauro Mare , Savignano sul Rubicone , Bellaria-Igea Marina e Gatteo Mare.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha comunicato che la scossa di terremoto delle 13:48 è stata avvertita anche in città informando i cittadini che non risultano danni di alcun genere a edifici pubblici o privati.

E’ intervenuto anche Gabriele Fratto, sindaco di Bertinoro e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, che ha dichiarato su Facebook: “La scossa di terremoto è stata avvertita anche nella nostra comunità bertinorese: siamo in contatto con la nostra Protezione Civile, Ass. Il Molino, ma al momento non si riscontrano problematiche di sorta, se non una giustificata apprensione”.

Complessivamente, si contano numerose telefonate ai centralini dei Vigili del Fuoco, soprattutto a Rimini. Ma ad una prima ricognizione non si registrano danni a cose o persone.

Il sisma è stato seguito da un’altra scossa , questa volta di magnitudo 1.2 ed epicentro Pievebovigliana (MC) con profondità di 9 km, alle ore 15.19 .

Il territorio di Macerata, in particolare di Castelsantangelo sul Nera, Pieve Torina, Ussita , Monte Cavallo , Fiordimonte e Sefro e nelle Marche e Verghereto , in Romagna, in provincia di Forlì-Cesena (qui si registrano due scosse di magnitudo 1,5 soltanto nella giornata di ieri) , è oggetto di un vero e proprio sciame sismico, con scosse di piccola intensità, in atto dal 15 novembre. Colpita anche la provincia di Ascoli Piceno.

Così come un’altra scossa di terremoto è stata avvertita in Emilia, questa volta a Gaggio Montano (Bologna) di magnitudo 1.4 e 3 km di profondità alle ore 16.54 del 17 novembre.

SCOSSA DI TERREMOTO, PAURA IN ROMAGNA

Alle ore 13:48 italiane del 18 novembre 2018, è stato localizzato un terremoto di magnitudo ML 4.2 (Mw 4.0), tra le province di Rimini e Forlì Cesena, a 4 km da Santarcangelo di Romagna (RN), ad una profondità di 43 Km.

Nella tabella sottostante sono riportati i comuni più vicini all’epicentro (meno di 10 km).

L’evento è stato localizzato in un’area ad alta pericolosità sismica così come mostrato nella mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale con accelerazione attese comprese tra 0.175 e 0.2 di g.

Dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (versione 2015) notiamo che l’area epicentrale del terremoto di oggi è quasi coincidente con l’area di un evento sismico del 26 marzo 1911di magnitudo stimata Mw 5.0 con risentimenti massimi fino al VI grado MCS.

Secondo i dati accelerometrici, l’evento presenta accelerazioni di picco che corrispondono ad un’intensità strumentale su terreno roccioso fino al IV-V grado della scala MCS(http://shakemap.rm.ingv.it).

L’evento è stato risentito in un’ampia zona, soprattutto nelle province di Rimini, Forlì Cesena e in tutte le province della Romagna; il terremoto è stato avvertito anche nelle vicine Marche. La mappa preliminare dei risentimenti del terremoto elaborata dai circa 1400 questionari inviati al sito è già disponibile sul sito http://www.haisentitoilterremoto.it ed in aggiornamento al seguente link.

Per maggiori informazioni su questo evento: http://cnt.rm.ingv.it/event/21119351

Fino alle ore 14:30 non sono stati localizzati altri eventi successivi a quello delle ore 13.48.

Per un approfondimento sul rischio sismico nella Regione Emilia Romagna è disponibile la relativa scheda in formato LINK.