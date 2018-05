Rimini, 25mila presenze turistiche

“Basti pensare al Memorial Papini – dichiara l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini – il torneo di basket giovanile che è divenuto ormai un appuntamento fisso del calendario da 12 anni a questa parte e che pur senza guadagnare la ribalta delle cronache ogni anno raccoglie un numero crescente di partecipanti. Stiamo parlando di 132 squadre da 14 regioni italiane a cui si aggiungono due formazioni provenienti da Budapest che sono scese sui parquet di Rimini, Santarcangelo, Villa Verucchio e San Marino. Complessivamente parliamo di 9mila presenze per i cinque giorni di manifestazione”.

Corsa, basket e ovviamente calcio: il 29 e il 30 aprile Rimini ha ospitato il 6° trofeo d’Italia, torneo che coinvolge 120 squadre provenienti da 7 paesi d’Europa (oltre all’Italia, Polonia, Belgio, Francia, Austria, Olanda e San Marino). Nei due giorni si sono disputate 350 partite su 16 campi da gioco tra Rimini,

Misano, Riccione e Coriano. Si sono contate circa 8mila presenze sul territorio, di cui circa l’85% – 90% su Rimini e in particolare nella zona Sud, da Bellariva a Miramare.

Confermato anche per il 2019 il Campionato nazionale di ginnastica ritmica, ospitato all’Rds Stadium dal 27 aprile al 1° maggio e che ha visto la partecipazione di mille atlete, con ottocento accompagnatori, per un totale di 7.200 presenze alberghiere distribuite su 16 alberghi di Rimini.

Il calendario delle iniziative sportive prosegue tra maggio e giugno con altri appuntamenti dai grandi numeri, come il Memorial Bellavista (25-27maggio) con 72 squadre dei migliori settori giovanili di calcio italiani e non, la novità del Virgin Active Urban Obstacle Race (2 giugno) promossa da RCS Sport – RCS Active Team, la corsa non competitiva che unisce il running agli esercizi ispirati agli allenamenti funzionali e per finire il grande appuntamento con Rimini Wellness (31 maggio – 3 giugno), che lo scorso anno ha registrato oltre 268mila presenze.