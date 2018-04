Regionali e Comunali: 7 mln di italiani al voto

(Sesto Potere) – Roma – 26 aprile 2018 – Dopo il voto in Molise , tra pochi giorni, domenica 29 aprile, saranno chiamati al voto gli elettori del Friuli Venezia Giulia per le consultazioni regionali e in 19 Comuni.

Fra poco più di un mese, il 20 maggio, toccherà invece alla Valle d’Aosta dove si voterà per le regionali e per il Comune di Valtournenche.

Complessivamente, nel 2018 saranno interessati dalle consultazioni amministrative oltre 7 milioni di italiani.

Urne aperte in 797 comuni, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale.

Nei 594 comuni delle regioni a statuto ordinario si voterà il 10 giugno con eventuale ballottaggio il 24 giugno.

Stessa data (il 10 giugno) per il voto alle amministrative in Sicilia e Sardegna.

Mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio.

Sempre quest’anno, in autunno, si terranno infine le elezioni per le Province autonome di Bolzano e di Trento e anche le regionali in Basilicata.