Progetto Hera per la digitalizzazione delle scuole, premiata la media Zangheri a Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 21 ottobre 2018 – Si sono concluse alla scuola secondaria Zangheri di via Ribolle 47 a Forlì le premiazioni della seconda fase di ‘’Digi e Lode’’, il progetto di digitalizzazione delle scuole promosso da Hera e patrocinato dal Comune di Forlì.

Nei giorni scorsi è stato consegnato il premio di 2.500 euro, che le famiglie degli alunni si sono aggiudicate adottando i comportamenti digitali promossi dal progetto, alla presenza del vicesindaco e assessore comunale alle Politiche educative Lubiano Montaguti, del dirigente scolastico Daniela Bandini, del collaboratore vicario Maria Marincola, dell’amministratore delegato di Hera Comm Cristian Fabbri e di alcuni familiari degli alunni della 3^ C.

La somma vinta dalla media Zangheri verrà utilizzata per acquistare una LIM (lavagna interattiva multimediale) e un personal computer.

Questa è la terza scuola di Forlì ad essersi qualificata tra le vincitrici del concorso: infatti, nel primo quadrimestre sono stati due gli istituti forlivesi premiati, la scuola primaria Gianni Rodari e la secondaria Benedetto Croce di Forlì.

Questo importante progetto porta negli istituti di Forlì 7.500 euro dei 100.000 messi in palio da Hera Comm nel corso dell’intero anno scolastico 2017/2018. Su http://digielode.gruppohera. it/ è consultabile la graduatoria.

Digi e lode raddoppia: nuova edizione per l’anno scolastico in corso

E nel nuovo anno scolastico appena iniziato Hera, alla luce dei bei risultati ottenuti nel suo primo anno di avvio, rilancia Digi e Lode mettendo nuovamente in palio 100.000 euro destinati a 40 scuole del territorio servito dalla multiutility in Emilia-Romagna, di cui 30 nei Comuni con più di 50.000 abitanti e 10 nei Comuni sotto i 50.000 abitanti.

L’iniziativa, lanciata da Hera nell’ottobre 2017, nasce con l’obiettivo di contribuire alla digitalizzazione delle scuole. Attivando servizi digitali messi a disposizione gratuitamente dall’azienda (come la bolletta elettronica, l’iscrizione ai Servizi Online o le app My Hera, il Rifiutologo e l’Acquologo), i clienti di Hera concorrono a costruire una classifica per fare vincere alle scuole del territorio servito le somme messe in palio dalla multiutility e destinate a finanziare progetti di digitalizzazione scolastica. I progetti vengono poi scelti in autonomia dagli istituti con l’obiettivo di dotarsi di strumenti innovativi sempre più necessari per sviluppare competenze in grado di affrontare i veloci cambiamenti che caratterizzano il mondo di oggi.

Basta un click

Il meccanismo di Digi e Lode è semplice. Ogni volta che un cliente attiva uno o più servizi digitali messi a disposizione gratuitamente da Hera (bolletta online, domiciliazione bancaria, iscrizione ai servizi online, app interattive per gestione utenze, raccolta differenziata e servizio idrico, senza dimenticare l’autolettura digitale, ecc.), concorre a incrementare un punteggio che viene ripartito tra le scuole del suo Comune. Per il cliente, inoltre, è possibile scegliere la scuola cui attribuire il punteggio acquisito, attraverso l’indicazione direttamente sul sito web dedicato all’iniziativa http://digielode.gruppohera. it/, e in questo modo i punti acquistano un valore maggiore, venendo moltiplicati per 5 volte.

Oltre 200.000 attivazioni di servizi digitali nel primo anno di avvio di Digi e Lode

Complessivamente nel suo primo anno di avvio Digi e Lode ha totalizzato oltre 200.000 comportamenti digitali attivati dai clienti Hera. In particolare sono state circa 65.000 le richieste per l’invio elettronico della bolletta, che apporta anche un significativo beneficio per l’ambiente, segnando un +41% rispetto a settembre 2017, e quasi 41.000 le iscrizioni ai servizi online, +17%. Inoltre, sempre nello stesso anno scolastico, l’app del Rifiutologo è stata scaricata 49.700 volte e 50.300 l’app MyHera che aiuta il cliente a gestire servizi, forniture e altri aspetti della sua relazione con Hera.. E’ anche possibile attivare, sia su My Hera che sui Servizi Online, un nuovo sistema di notifiche anche tramite sms e email. Inoltre, per chi vive nei comuni serviti da Hera in cui la raccolta differenziata è gestita con il sistema della tariffa puntuale, è disponibile una nuova area per tenere sotto controllo i conferimenti dei propri rifiuti. Il valore di questa iniziativa non è solo economico ma risiede anche nella costruzione di una collaborazione tra azienda, amministrazioni comunali, scuole e famiglie, in una logica di valore condiviso. Nell’intero anno scolastico 2017/18, il progetto ha avuto il patrocinio di 55 Comuni mentre sono 700 le scuole alle quali sono stati associati direttamente i punti da parte dei clienti Hera che hanno attivato un servizio digitale in questi primi quattro mesi. Una sinergia quindi che ha avuto successo.