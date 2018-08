Piattaforme Eni, la ‘guerra’ dell’Adriatico

(Sesto Potere) – Cesenatico – 1 agosto 2018 – A pochi giorni dalla decisione della Commissione tributaria provinciale di Forlì – che ha accolto il ricorso di Eni contro il Comune di Cesenatico per il pagamento dell’Imu sulle piattaforme (l’importo era di 3 milioni 800mila euro circa) relativa al biennio 2014 – 2015, il Comune di Ravenna comunica che la sentenza non riguarda la città bizantina e rimane valido il pagamento dell’Imu sulle piattaforme da parte di Eni .

E mentre il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha annunciato il ricorso, da Palazzo Merlato arriva la rassicurazione che c’è un accordo di rateizzazione con Eni che prevede il pagamento al Comune di Ravenna delle annualità riferite al periodo 2012 – 2015 pari a 9,5 milioni l’anno da inserire nel piano degli investimenti.

Da parte sua il parlamentare di Forza Italia Galeazzo Bignami ha depositato una proposta di legge alla Camera che restituisce ai Comuni la competenza in fatto di Imu riconoscendo la competenza territoriale del Comune frontista sugli immobili fissati al suolo marino entro le 12 miglia, nonché l’inquadramento delle piattaforme nella categoria catastale D/7.

E Legambiente ha presentato un dossier sulle attività di Eni, il più grande gruppo energetico italiano controllato dallo Stato italiano, attivo in ben 71 paesi nel mondo (28 in Europa, 15 in Africa, 21 in Asia e Oceania, 7 in America) con investimenti in crescita nell’estrazione di idrocarburi dal sottosuolo, mettendo sotto accusa la politica degli

annunci e dei pochi investimenti nelle energie rinnovabili.

Sotto accusa le trivelle per estrarre petrolio e gas che in particolare in Italia sono in azione in Val d’Agri, in Basilicata, nel più grande giacimento petrolifero a terra di tutta Europa, con non pochi problemi ambientali, nei mari che circondano il Belpaese (Adriatico e Ionio), da sola o in partnership con altre aziende.

Come nel caso della piattaforma Vega con Edison nel canale di Sicilia, di cui è stato presentato il progetto di raddoppio bocciato dalla commissione VIA del ministero dell’ambiente, anche grazie alle osservazioni di Legambiente, ma mai ufficialmente ritirato.