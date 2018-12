Parità di genere, più donne in parlamento, poche nei consigli regionali

(Sesto Potere) – Roma – 21 dicembre 2018 – Migliorano gli indicatori sulla presenza delle donne in Parlamento, nelle società quotate in borsa e nei consigli regionali; in controtendenza invece la quota di donne negli organi decisionali. Complessivamente permane un livello basso della fiducia (nei partiti politici e nel Sistema giudiziario) e della partecipazione elettorale, mentre migliorano gli indicatori sulle quote di genere e sull’età media dei parlamentari.

Nell’ultimo anno, in Italia, migliora ancora la quota di donne elette al Parlamento nazionale (arrivando al 35,8% contro il 30% della Ue) e nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa (35,3% contro il 26,2% della Ue) e continua il lento, ma costante,

aumento della quota di donne elette nei consigli regionali (20,3% contro il 33,4% della Ue).

Si rafforza quindi il trend avviato nel 2013-2014 quando, in Italia, i cambiamenti di genere nelle assemblee parlamentari e nei consigli di amministrazione diventano percepibili : in quegli anni l’Italia raggiunge e supera la media europea per le quote di donne nelle

assemblee parlamentari nazionali (30,7%) ed europee (39,7%) e nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa (24,1%).

Ma nonostante i progressi conseguiti, l’Italia è, comunque, ancora lontana dal raggiungere la Gender Balance Zone, cioè la percentuale di donne elette compresa tra il 40% e il 60%, soglia raggiunta nei Paesi Scandinavi, ma anche in Francia e Spagna grazie alla significativa

presenza di donne tra gli eletti al Parlamento europeo.

Particolarmente arretrata la situazione delle donne nelle assemblee regionali, pur a fronte di un costante incremento.

Nel dettaglio, nei sei consigli regionali eletti nel 2018 la presenza femminile è aumentata: in Molise (dal 14,3% del precedente consiglio al 28,6% nel 2018), nel Lazio (da 21,6% a 31,4%), nella provincia di Trento (da 17,1% a 25,7%), in Valle d’Aosta (da 14,3% a 22,9%) e in

Lombardia (da 18,5% a 24,7%). Solo in Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Bolzano la rappresentanza femminile è diminuita.

Per il totale dei consigli regionali, la percentuale di donne elette è cresciuta dal 12,9% del 2012 al 20,3% nel 2018. Ma esistono forti differenze regionali nella parità di genere. In Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio e Molise la quota di

donne tra gli eletti al Parlamento nel 2018 raggiunge la Gender Balance Zone, ossia una percentuale di donne elette compresa tra il 40% e il 60%. Nel 2014 solo in quattro regioni si raggiungeva il 40% di donne tra gli eletti. Nel 2018 Lombardia, Sardegna, Liguria, Abruzzo e Basilicata, invece, presentano la quota più bassa di donne elette, che non raggiunge il 30%.

Info.

Questo emerge nel Rapporto Bes 2018: “Il benessere equo e sostenibile in Italia”, frutto della collaborazione tra l’Istat e il Cnel, giunto alla sesta edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.