Mondaino, anziani maltrattati in casa di riposo

(Sesto Potere) – Rimini – 13 dicembre 2018 – Continua senza sosta l’attività di controllo dei NAS sulle strutture che ospitano anziani bisognosi di cure ed assistenza. Tale delicato compito è particolarmente avvertito da tutta l’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina alle persone più deboli ed esposte ad arbitrii e scarsa attenzione.

L’ultima operazione ribattezzata “La collina degli orrori’ ha preso il via nelle prime ore di questa mattina ad opera dei Carabinieri del Nas di Bologna, in collaborazione con i comandi Provinciali di Emilia-Romagna e Marche e del 13° Elinucleo di Forlì.

I militari dell’arma hanno eseguito sei misure cautelari: uno a carico della titolare di una casa di riposo (denominta ‘La Collina’ ) di Mondaino, nel Riminese, arrestata e portata in carcere; un’infermiera è stata condotta invece agli arresti domiciliari e per gli altri quattro infermieri è stato disposto, invece,l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Le accuse a vario titolo sono: maltrattamenti fisici e psichici nei confronti di anziani ospitati nella struttura. La stessa struttura di Mondaino è stata posta sotto sequestro.

Si tratta di una struttura totalmente privata – e non convenzionata con il Servizio sanitario regionale – che ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento nel 2010.

L’indagine dei carabinieri è partita grazie alla segnalazione dell’Azienda sanitaria locale della Romagna, che continua ad assicurare la massima collaborazione alla Procura di Rimini, al Comando dei Carabinieri di Rimini e al Comando dei Carabinieri per la Tutela della salute (Nas di Bologna).

La stessa Azienda – si legge in una nota dell’Ufficio stampa regionale – si è immediatamente attivata per valutare lo stato di salute di tutti gli ospiti, per contenere al massimo i possibili disagi e per garantire loro la necessaria continuità assistenziale.

A parere dell’assessore regionale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi, s’è trattato di un: “intollerabile caso di violenza, che suscita sdegno e orrore. Difficile immaginare e accettare l’idea che degli esseri umani possano commettere su altri esseri umani, anziani e indifesi, maltrattamenti così gravi, fisici e psichici”.

“Ringraziamo l’Azienda sanitaria, la Procura e i Carabinieri per merito dei quali è stato possibile far venire alla luce questo orrore- aggiunge Venturi-. Per arrivare a scoprire tutto questo è stato fondamentale il sistema dei controlli e delle ispezioni che abbiamo messo in campo. Controlli che sono stati numerosi, svolti anche in orari non convenzionali, e che hanno funzionato.”