Missione Afghanistan per i soldati del 66º Reggimento fanteria aeromobile Trieste , Ragni (Forza Italia) telefona al comandante  Vito Nitti : “I forlivesi sono con voi”

(Sesto Potere) – Forlì – 2 dicembre 2018 – Completata a ottobre al poligono di Capo Teulada l’esercitazione di validazione dei militari del 66º Reggimento fanteria aeromobile “Trieste” alle dipendenze della Brigata “Friuli” e al fianco dei colleghi del 7° Reggimento “Vega” e delle unità appartenenti al 3° Reggimento Genio Guastatori, al 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale, al 7° Reggimento Nbc “Cremona”, al 1° Reggimento Trasmissioni e al 10° Reparto di Sanità.

Un’attività necessaria per raggiunto lo stato di prontezza necessario per assolvere una eventuale missione all’estero orientata alla capacità di Training, Advising e Assisting delle forze di sicurezza locali.

Portata termine l’operazione Caex – Complex Aviation Exercise, un’ esercitazione sul terreno e in scala reale con impiego di armi, per un successivo impiego operativo.

Un’ aliquota di personale e mezzi della caserma De Gennaro di viale Roma a Forlì è partita per l’ennesima missione in terra afghana.

“La cerimonia di partenza della bandiera di guerra del Reggimento s’è svolta nei giorni scorsi a Bologna, come capogruppo consiliare di Forza Italia ho espresso la mia vicinanza ai soldati del 66º Reggimento fanteria aeromobile “Trieste” per suggellare e sottolineare la comunanza dei valori patri con i cittadini in uniforme, che da sempre sono patrimonio dei nostri iscritti, militanti ed elettori direttamente al comandante del Reggimento di stanza alla caserma De Gennaro in via Roma a Forlì”: comunica il capogruppo

comunale e neo coordinatore comunale di Forza Italia Fabrizio Ragni.

Un saluto ed augurio che s’è concretizzato con una telefonata , che s’è svolta in un clima cordiale, tra lo stesso Fabrizio Ragni ed il colonnello Vito Nitti, comandante del 66esimo Reggimento Aeromobile Trieste.

“Ho espresso al comandante Nitti parole di elogio per il personale militare e civile del 66° rinnovando la mia stima e la più alta gratitudine per il loro operato in Italia e all’estero nella certezza che il Reggimento saprà affrontare con coraggio e tenacia gli impegni e le sfide future nel contesto internazionale di una missione di pace. Nella consapevolezza che uomini e donne in uniforme , con il sacrificio loro e delle loro famiglie, ancora una volta sapranno offrire alle forze armate ed alla Nazione fulgido esempio di virtù, dei valori e della dedizione al lavoro che caratterizzano la gloriosa unità aeromobile e dal 1° ottobre 1975 la uniscono indissolubilmente ai cittadini forlivesi”: conclude il capogruppo comunale e neo coordinatore comunale di Forza Italia Fabrizio Ragni .