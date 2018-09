Meteo, a Bologna congresso nazionale Aisam

(Sesto Potere) -Bologna – 10 settembre 2018 – Bologna conferma ancora una volta il suo ruolo di capitale degli studi sul meteo. La città che ospiterà sia il Data center del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) che la futura sede centrale dell’Agenzia ItaliaMeteo, è pronta ad accogliere i più grandi esperti meteorologi a livello nazionale per il primo Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM).

L’appuntamento è in programma dal 10 al 13 settembre ai Laboratori delle Arti dell’Università di Bologna.

Ed è previsto anche in incontro pubblico – martedì 11 settembre alle 21, sempre ai Laboratori delle Arti – insieme a Roberto Buizza, Lead Scientist del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, che racconterà come riusciamo a prevedere il meteo e quali fenomeni siamo oggi in grado di anticipare.

Durante il congresso sono in programma interventi che spazieranno dall’ambito scientifico a quello tecnologico. Tra i settori coinvolti ci saranno, ad esempio, quello istituzionale dei servizi meteorologici e degli enti di ricerca, la formazione universitaria, il mondo dell’associazionismo meteo-climatico e quello delle aziende. La quattro giorni di incontri è organizzata in un’unica sessione plenaria, con presentazioni suddivise in sei aree tematiche pensate per collegare discorso scientifico e dimensione operativa: processi, osservazioni, estremi, previsioni, clima, applicazioni.

L’evento conclusivo del congresso – giovedì 13 alle 12 – sarà dedicato all’ Agenzia ItaliaMeteo, la cui sede centrale sarà

a Bologna. Una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti dei principali attori del panorama nazionale della meteorologia. Moderati da Frank Marzano (Università di Roma “La Sapienza”), dialogheranno Carlo Cacciamani (Dipartimento Protezione Civile), Stefano Micheletti (Regione Friuli-Venezia Giulia), Antonio Navarra (CMCC), Maria Cristina Facchini (ISAC CNR), Silvio Cau (Aeronautica Militare e Organizzazione Meteorologica Mondiale) e Dino Zardi (AISAM).

Il congresso è organizzato dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia, in collaborazione con Università di Bologna, Arpae, CMCC, CNR, ENEA, CINFAI.