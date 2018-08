Meeting 2018, la proposta: a Rimini gli Stati Generali dei Centri per l’impiego

(Sesto Potere) – Rimini, – 27 agosto 2018 – Un bilancio positivo di questa settimana di Meeting, è quello tracciato nell’incontro della MeshArea Talk dedicato al mercato dei lavoro. Il convegno è stato introdotto da Massimo Ferlini, presidente di Formaper.

Ad aprire il giro di interventi l’assessore all’Istruzione, al Lavoro e alla Formazione della Regione Marche, Loretta Bravi: “Abbiamo scelto il contesto di MeshAREA perché lo considero tra i più innovativi in Italia e ricco di eventi giornalieri, che incontrano i temi della formazione e del lavoro: scuola e azienda, politiche attive, soft skills vincenti, reinserimento lavorativo, intelligenza artificiale, diversa abilità, workshop, mobilità all’estero, digital mismatch, reskilling, start up, nuovi lavori in agricoltura, presenza nelle carceri.

L’alternanza scuola-lavoro – ha concluso – prevede il potenziamento dei saperi e delle competenze, l’apertura della comunità al territorio, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali. Un’opportunità dunque, questa del Meeting, trasversale, informativa e formativa, alla quale gli insegnanti delle Marche hanno aderito, nonostante fossero in vacanza, cogliendone la validità”.

A seguire, le dichiarazioni di Paola Cicognani, della Regione Emilia Romagna, che ha proposto di convocare a Rimini gli Stati Generali dei Centri per l’impiego; di Tiziano Barone della Regione Veneto, convinto sostenitore degli osservatori sul mercato del lavoro; di Massimo Temussi, della Regione Sardegna, estimatore dei fondi di Garanzia Giovani che hanno permesso di creare nell’isola 4mila piccole imprese; di Giuseppe Zingale, Afol Metropolitana

Milano, che ha illustrato il nuovo modello di servizio pubblico per l’impiego nel capoluogo lombardo; di Diego Montrone, esperto di formazione professionale “duale” e di raccordo fra scuola e lavoro; di Francesco Verbaro, di Formatemp, sui bisogni di servizi e informazioni per chi cerca lavoro.

Sono seguiti altri utili contributi utili delle agenzie formative Manpower e Ranstad, presenti con i propri stand al Meeting, oltre che dell’Associazione dei consulenti del lavoro.

A chiudere la rassegna dei resoconti è intervenuto Salvatore Pirrone, direttore generale ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro). “Credo nel dialogo e nel rispetto dei differenti ruoli che oggi sono emersi e che sono stati ben rappresentati nel dibattito – ha detto –. È emerso il ruolo positivo dei Centri per l’Impiego e concordo sulla necessità di proseguire nel dibattito costruttivo all’interno degli stati generali. L’impegno è sostenere le Regioni, rafforzare l’attività di front-office dei patronati e di tutti i soggetti che nel nostro Paese svolgono una funzione di risposta alla domanda di lavoro e di formazione”.