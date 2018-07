Maltempo, in arrivo precipitazioni e temporali su Emilia-Romagna e Marche

(Sesto Potere) – Bologna – 23 luglio 2018 – Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, lunedì 23 luglio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna e Marche, in estensione dal mattino alla Campania.

L’espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull’Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall’Europa centrale, con conseguente innesco di fenomeni temporaleschi sui settori adriatici, oltre ad un’intensificazione della ventilazione associata ad un sensibile calo delle temperature.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, allerta gialla su gran parte della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria oltre che su Marche, Toscana, alcuni bacini dell’Abruzzo e su tutto il territorio di Molise, Campania e Puglia.

In Emilia-Romagna l’Arpae – Agenzia regionale per la sicurezza e la Protezione civile ha diramata un’allerta meteo gialla, la n.72, che dalla mezzanotte di domenica 22 luglio si attiverà su tutta la Romagna e la parte est della regione e

porterà criticità idrogeologica e temporali.

Sono previste piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità sul settore centro-orientale della Regione, con possibili accumuli tra 20 e 40 mm. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associati fulminazioni, eventi grandinigeni e un temporaneo rinforzo della ventilazione.

Le previsioni parlano di: pressione in graduale risalita sul bacino del Mediterraneo con tempo nel complesso sereno o poco nuvoloso e temperature fino a 34 gradi. Non si escludono tuttavia, isolati rovesci pomeridiani tra mercoledì 25 e giovedì 26 luglio per infiltrazioni di aria instabile in arrivo dai Balcani.