Maltempo, imprenditori balneari ricevuti dal presidente del Senato: “Servono interventi urgenti”

(Sesto Potere) – Rimini/Ravenna – 16 novembre 2018 – Il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto, a Palazzo Madama, i presidenti nazionali di FIBA Confesercenti , il ravennate Maurizio Rustignoli; di OASI Confartigianato, il riminese Giorgio Mussoni; e di S.I.B. Confcommercio, Antonio Capacchione.

I Presidenti delle tre Organizzazioni sindacali degli imprenditori balneari hanno riferito al Presidente Casellati la drammatica situazione in cui si trovano oggi le 30.000 aziende del nostro Paese.

Il maltempo, che ha flagellato nelle scorse settimane l’Italia, ha determinato gravissimi danni anche alle aziende balneari, distruggendo strutture ed attrezzature sulla costa, dalla Liguria alla Puglia, dal Veneto all’Abruzzo, nessuna regione è stata risparmiata dalla furia distruttiva.

I Presidenti hanno anche illustrato al Presidente Casellati alcune immagini eloquenti delle distruzioni causate dalle forti mareggiate. La forza devastante della natura ha infierito su aziende già martoriate da una condizione di assoluta precarietà ed incertezza normativa, a causa della scelta ingiusta e scellerata di applicare la Direttiva Bolkestein a un settore che andrebbe escluso per ragioni giuridiche economiche e sociali In pratica le aziende balneari italiane sono state ‘condannate a morte’ dalla Bolkestein e l’esecuzione di questa condanna ha la data del 31 dicembre 2020!

È proprio questa attuale condizione di aziende a termine, (le concessioni demaniali sono tutte a scadenza del prossimo 31 dicembre 2020), che impedisce, per le numerosissime aziende colpite, ogni possibilità di investimento per il ripristino della propria funzionalità; per molte spiagge italiane è persino a rischio la prossima stagione estiva.

“E’ il momento di affrontare la questione balneare dando certezza e continuità aziendale a un settore che da troppo tempo chiede, non risorse pubbliche, ma semplicemente di essere messo nelle condizioni di poter continuare a svolgere il proprio lavoro. Gli imprenditori balneari chiedono solo tempo per poter continuare ad essere il fiore all’occhiello del turismo del nostro Paese”: è stata la richiesta delle Associazioni di categoria che hanno auspicato un intervento del parlamento per legiferare sulla materia.

E , a tal proposito, Rustignoli, Mussoni, e Capacchione e hanno segnalato che sono pendenti alcuni disegni di legge presentati da senatori appartenenti a diversi schieramenti politici.