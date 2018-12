Maltempo, fino a metà giornata ancora neve in collina e pianura dell’ Emilia-Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 17 dicembre 2018 – Sono in fase di diminuzione – già da metà mattinata – le precipitazioni nevose sui tratti stradali principali del Nord Italia, ultimi effetti della perturbazione atlantica che ieri s’è abbattuta nelle regioni nord-occidentali (Piemonte e Lombardia), in Emilia-Romagna ed anche in parte delle regioni centrali, con precipitazioni nevose anche a quote basse.

Società Autostrade per l’Italia – che raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo – comunica che si segnalano deboli nevicate sulla A24 Roma-Teramo tra L’Aquila est e San Gabriele Colledara.

Le previsioni meteo prevedono fino a metà giornata ancora probabili nevicate fino in pianura in Emilia (dove si sono formati accumuli di quasi 10 cm tra Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna) e piovaschi in Romagna, nevicate anche a quote basse anche tra le Marche e

il nord dell’Umbria.

Particolarmente battuto l’Appennino Emiliano deve si sono verificate vere e proprie bufere di neve.

Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione nel corso della mattinata a Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui versanti tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si segnalano venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni meteo previste in miglioramento già dalla giornata di domani, martedì 18 dicembre 2018, in Emilia-Romagna.