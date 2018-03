Maltempo, allerta meteo: piogge e neve al Centro-Nord. E Bonaccini chiede a Padoan di sospendere le tasse nei comuni alluvionati

(Sesto Potere) – Bologna – 27 dicembre 2017 – Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà dalla serata del 26 dicembre fino a tutta la giornata di oggi gran parte dell’Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-Est, neve a bassa quota al Nord e un deciso rinforzo dei venti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede, dalla tarda serata di ieri, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria centro-orientale, sull’Emilia Romagna centro-occidentale e sulla Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Oggi, mercoledì 27 dicembre, si prevedono nevicate, mediamente al di sopra dei 600-800 metri sulla Lombardia nord-orientale e sui settori settentrionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti.

Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, in estensione dalla mattinata ad Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con possibili mareggiate sui settori costieri tirrenici e ionici. I fenomeni temporaleschi saranno più frequenti ed abbondanti sulle regioni centrali e saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi , mercoledì 27 dicembre, allerta arancione sul Levante della Liguria, su gran parte dell’Umbria, sull’Appennino di Rieti e sui bacini del Liri e dell’Aniene nel Lazio, sulla Marsica e sui bacini del Sangro e dell’Aterno in Abruzzo, su gran parte del Molise.

Allerta gialla, inoltre, su gran parte del Friuli Venezia Giulia, sull’Alto Piave in Veneto, sulle aree centrali della Liguria, sul settore meridionale dell’Emilia Romagna, sulla Toscana settentrionale e meridionale, sul versante sud-occidentale delle Marche.

Intanto, per l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi s’è abbattuta nei comuni del reggiano, del parmense e del modenese, il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha chiesto al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, “Sei mesi – per il periodo compreso tra l’8 dicembre 2017 e il 6 giugno 2018 – di sospensione del pagamento delle tasse, incluse quelle derivanti da cartelle di riscossione già emesse, da parte di cittadini e imprese colpiti dalle recenti esondazioni e piene di fiumi in alcuni Comuni dell’Emilia-Romagna”.

“Una sospensione – si legge nella missiva – dei termini per il versamento e l’adempimento degli obblighi tributari” che vada a beneficio di residenti e aziende dei seguenti Comuni: Brescello località Lentigione e Coenzo (Re); Colorno (Pr); Campogalliano, Ponte Alto e San Pancrazio nel modenese e Modena località Lesignana.

Nel dettaglio, la richiesta di sospensione è relativa al periodo compreso tra l’8 dicembre 2017 e il 6 giugno 2018. Inoltre, la Regione si riserva di aggiornare l’elenco delle aree colpite, chiedendo che nel decreto ministeriale “sia prevista la possibilità di individuare con successivo atto altri Comuni relativamente ai quali applicare la sospensione dei termini”.