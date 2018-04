Livio Corazza, nominato oggi da Papa Francesco nuovo Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro.

(Sesto Potere) – Forlì – 23 gennaio 2018 – Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Forlì-Bertinoro, presentata da mons. Lino Pizzi e ha nominato vescovo della stessa diocesi mons. Livio Corazza, del clero della diocesi di Concordia-Pordenone, finora parroco del duomo di Santo Stefano, a Concordia Sagittaria, di San Pio X, a Teson, e di San Giuseppe operaio, a Sindacale.

Ne ha dato notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. E l’annuncio è stato riportato in Cattedrale a Forlì dal Vescovo Mons. Lino Pizzi che continuerà a guidare la Diocesi fino al giorno dell’avvicendamento, occasione che consentirà di portare il saluto istituzionale e un abbraccio a Mons. Corazza.

Mons. Livio Corazza è nato a Pordenone il 26 novembre 1953. Dopo aver compiuto gli studi classici presso il Seminario vescovile, ha proseguito i corsi di Filosofia e Teologia presso lo Studio Teologico dello stesso Seminario. In seguito, ha frequentato i corsi dell’allora Istituto regionale di pastorale e di liturgia pastorale presso S. Giustina di Padova. È stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1981.

Mons. Corazza – riporta l’ Agensir – ha ricoperto vari incarichi: vicario parrocchiale del duomo di S. Giorgio di Porcia dal 1981 al 1985; vicario parrocchiale di San Nicolò a Fiume Veneto dal 1985 al 2007; direttore della Caritas diocesana dal 1992 al 2007; responsabile nella cura dei rapporti con le Caritas europee per la Caritas italiana dal 2007 al 2012; parroco del duomo di Santo Stefano Protomartire a Concordia Sagittaria, di San Pio X a Teson e San Giuseppe operaio a Sindacale dal 2012 ad oggi.

All’inizio del suo ministero è stato assistente provinciale dell’Agesci, poi nominato direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e incaricato per la Pastorale del mondo del lavoro, dal 1990 al 2000, e delegato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro dal 2003 al 2007. È stato, inoltre, assistente ecclesiastico della Consulta delle aggregazioni laicali, dal 1996 al 2001, e segretario generale della curia vescovile dal 1999 al 2001. Dal 2000 al 2007, infine, è direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale dei migranti e degli itineranti. È canonico onorario durante munere del Capitolo della cattedrale di Concordia.

Il Sindaco di Forlì Davide Drei, a nome dell’Amministrazione comunale e in rappresentanza dell’intera comunità forlivese, rivolge il saluto di benvenuto a Mons. Livio Corazza, e in una nota dichiara: “In questo momento desidero esprimere i sentimenti di stima e gratitudine a Mons. Lino Pizzi per l’altissimo compito svolto al servizio del nostro territorio dal 2005 a oggi, un lungo periodo durante il quale Egli è divenuto punto di riferimento, di confronto e di accoglienza per tantissimi cittadini”.