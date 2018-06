L’Emilia Romagna al workshop internazionale di Agenda 2030

(Sesto Potere) – Roma – 18 giugno 2018 – Entra nel vivo il Progetto CReIAMO PA, in particolare la linea di lavoro che riguarda l’attuazione dell’Agenda 2030.

Il 12 e 13 giugno si è tenuto a Roma, presso la sede della Società Geografica, un workshop molto partecipato, organizzato come una dinamica “Learning Platform & Visit”. Alla due giorni hanno contribuito rappresentanti di paesi europei (Belgio, Finlandia, Germania, Svizzera, Ungheria, Malta oltre l’Italia), di regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria) e della Provincia Autonoma di Trento.

Ad animare lo scambio di esperienze sulle migliori modalità per favorire la diffusione e la declinazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 a tutti i livelli (nazionale, regionale e locale), è stata una équipe della ESDN (European Sustainable Development Network), una delle più rilevanti reti europee di scambio su strategie e buone pratiche per lo sviluppo sostenibile.

La mattina del 13 giugno, inoltre, l’Italia ha presentato quattro contributi specifici – sull’economia circolare, sui sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli, sul capitale naturale e sulla finanza sostenibile – che aiutano a comporre il quadro delle sfide entro cui si collocano gli sforzi per raggiungere i 17 obiettivi globali fissati dall’Agenda 2030.

Molti gli spunti e le questioni aperte emerse: dalla necessità di adattare alcuni obiettivi alle peculiarità nazionali e locali a quella di mettere in relazione il quadro proposto dall’Agenda 2030 con le scelte politiche e legislative dei singoli paesi.

Le attività di CReIAMO PA proseguiranno nei prossimi mesi nella direzione di attivare percorsi di rafforzamento istituzionale affinché il principio di sostenibilità ambientale divenga parte integrante delle politiche pubbliche.

Il Progetto CReIAMO PA – Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 1 “Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione”- Azione 1.3.3 “Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale”.

In tema di tutela dell’ambiente e mobilità non inquinante è di queste ore la notizia che il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sarebbe riuscito a raccogliere fra le varie voci di bilancio del suo ministero, i fondi necessari per finanziare l’ acquisto dei bus elettrici e ridurre l’inquinamento da polveri sottili, soprattutto nei Comuni della Pianura Padana.