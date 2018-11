Leal denuncia: “A Ferrara cacciatori sparano vicino alle case e nessuno interviene”

(Sesto Potere) – Ferrara – 4 novembre 2018 – Stefania Corradini, responsabile di LEAL- Lega Antivivisezionista (www.leal.it) sezione Ferrara denuncia di aver ricevuto come responsabile di associazione la lettera firmata di una cittadina, lettera che non vuole esaurirsi in una protesta, ma intende dare eco a richieste precise alle Istituzioni e alle Autorità competenti in materia.

Di seguito i fatti raccontati nella lettera firmata.

Sabato 27 ottobre a Pontegradella, nella zona est di Ferrara. Fin dalle prime ore del mattino alcuni cacciatori, appostati nel fossato di un campo agricolo retrostante alle abitazioni, da cui erano visibili ad occhio nudo, hanno iniziato a “sparare senza tregua, in ogni direzione la selvaggina si dirigesse per colpirla”.

Temendo per la propria incolumità, i residenti hanno telefonato agli enti preposti al controllo della caccia.

Ma dall’ufficio caccia e pesca nessuna risposta: scrive Stefania Corradini nel comunicato.

“Le guardie zoofile -si legge nel comunicato di LEAL Ferrara – hanno risposto di non poter intervenire e di chiamare la Polizia Provinciale o il 112. Il telefono della Polizia Provinciale è sempre squillato a vuoto più volte. Ha risposto alla chiamata il 112, promettendo di inviare qualcuno ma poiché dopo un tempo indefinito, riempito solo dai rumori assordanti degli spari, nessuno si presentava, si procedeva ad una seconda chiamata al 112, in cui si rassicurava che era stata avvertita la Polizia Forestale. Nessuno si è mai visto e gli spari continuavano come se fosse in atto una guerra”.

A quel punto è stata contattata la responsabile LEAL del territorio di Ferrara che ha telefonato personalmente al 112 e comunica che: “le è stato risposto che erano già a conoscenza del problema e che chiamando stava facendo un’azione di disturbo”.

“Il giorno successivo al folle massacro, su quel campo regnava un silenzio spettrale. Unica forma di vita rimasta un piccione riverso nel fossato, lasciato agonizzante in mezzo alla sterpaglia, incapace di volare e con una zampa amputata in cui era ben visibile un’ustione da arma da fuoco. Volatile non gradito ai palati sopraffini dei cacciatori abituati a cibarsi di fagiani, pernici e anatre selvatiche. Questa è stata la sua salvezza. E’ stato raccolto, portato al sicuro e curato”.

Disseminati nel campo arato erano presenti bossoli di ogni grandezza, materiale e colore che danno il loro grave contributo in termini di inquinamento ambientale da piombo e sostanze plastiche, considerando che in quel terreno verranno coltivati cereali e ortaggi destinati alla nostra alimentazione.

Stefania Corradini prosegue: “Il fatto che dei cittadini, inascoltati da chi sarebbe preposto alla loro incolumità e sicurezza si rivolgano ad una associazione che difende i diritti degli animali la dice lunga di come le doppiette siano estremamente privilegiate e tutelate rispetto ai comuni cittadini e di come i controlli siano praticamente inesistenti – sostiene Stefania Corradini – Se fosse intervenuto un guardiacaccia, avrebbe potuto procedere ad una verifica delle licenze al porto di fucile, avrebbe potuto prendere visione diretta della direzione degli spari”.

LEAL si batte per l’abolizione della caccia e chiede una maggiore attenzione e severità nel rilascio e rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile ad uso caccia, considerato che viene armata una popolazione di persone sempre

più anziana e l’istituzione del divieto di caccia nei terreni agricoli retrostanti i quartieri residenziali visto che non solo nella nostra regione ma su tutto il territorio nazionale ad ogni apertura della stagione venatoria: “non si può vivere in mezzo ad un fuoco incrociato, con la paura di uscire di casa o anche solo di affacciarsi ad un balcone”.

Lo testimonia – elenca LEAL di Ferrara – il caso di quella povera gattina freddata a Formigine(MO) da un colpo sparato a bruciapelo sul muso, come evidenzia la radiografia, a pochi metri da casa.

Lo testimonia il caso del bambino di 9 anni portato alla battuta di caccia dal padre insieme a 3 amici, gravemente ferito da una scarica di pallini nelle Marche.

“Ha un valore educativo addestrare un bambino ancora in tenera età all’uso delle armi? Con tutta evidenza è impossibile chiedere il rispetto delle regole e un minimo di etica a persone che hanno scelto di uccidere esseri innocenti e inermi, non sicuramente per necessità ma per puro divertimento o passatempo”: si chiede la LEAL di Ferrara.