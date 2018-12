Italia al 4° posto in Ue per uso di cocaina e al 3° per l’uso di cannabis

(Sesto Potere) – Roma – 11 dicembre 2018- Secondo il recente rapporto dell’Agenzia europea delle droghe, l’Italia è al quarto posto tra i Paesi dell’Unione Europea per uso di cocaina e al terzo posto per l’uso di cannabis, che risulta la sostanza più consumata in Europa, utilizzata nell’ultimo anno da 24 milioni di adulti.

In Italia la percentuale è altissima soprattutto tra i giovani, tanto che uno su cinque di età compresa tra i 15 ed i 34 anni ne ha fatto uso almeno una volta.

Totalmente diverse le stime per il consumo di cocaina, usata nell’ultimo anno solo dall’1,9 per cento di giovani in Italia, percentuale però che viene più che triplicata se si guarda al consumo fatto nell’arco della vita, quando si sale al 6,8 per cento.

Per quanto riguarda l’ecstasy, invece, ne fa uso il 2,8 per cento della popolazione italiana, una percentuale molto bassa rispetto al 9,2 per cento di Irlanda e Olanda e al 9 per cento del regno Unito.

Il centro studi, ricerca e documentazione del ministero dell’Interno provvede ogni anno a fornire un quadro generale sui dati statistici che spaziano dal numero e distribuzione territoriale dei tossicodipendenti in trattamento presso le strutture del privato sociale, ai dati relativi ai soggetti segnalati ai prefetti per consumo personale di sostanze stupefacenti, alle informazioni sull’analisi dei casi di decesso correlati all’abuso di droghe; all’attività di prevenzione e repressione dei servizi Antidroga della Polizia di Stato, fino all’andamento del fenomeno droga a livello nazionale e regionale.

L’elaborazione viene effettuata sulle informazioni fornite dalle prefetture e dalla direzione centrale per i Servizi Antidroga della Pubblica Sicurezza. I dati, inoltre, sono inseriti nella relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e nell’Annuario delle Statistiche Ufficiali dell’amministrazione dell’Interno.​

Dall’esame dei dati relativi ai tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio‐riabilitative al 31 dicembre 2017, risultano 15.959 utenti rispetto ai 15.563 del 31 dicembre 2016, con un lieve aumento del 2,54%.

Le Regioni nelle quali si è registrata la media annuale più alta di utenti tossicodipendenti in trattamento nelle strutture socio‐riabilitative accreditate, sono nell’ordine: Lombardia (2.607), Lazio (2.584), Emilia Romagna (2.494) e Veneto (1.246). Le province con il maggior numero di tossicodipendenti in trattamento, alla data del 31 dicembre 2017, sono state: Roma (2.827) e Rimini (1.369); in quest’ultima opera la Comunità di San Patrignano, che da sola ospita 1.145 utenti, l’83,64% circa, di quelli in cura nella provincia.

Le Regioni nelle quali si è registrato il più alto numero di decessi di tossicodipendenti nel 2017 sono, in ordine decrescente: la Toscana (43 casi), il Lazio (37), il Veneto (36) l’Emilia Romagna (34), il Piemonte (25), la Campania (22).

Rispetto al 2016 si registrano i maggiori decrementi in: Sicilia (‐13 decessi), Piemonte (‐11), Lombardia (‐8), Sardegna (‐5) ed infine Liguria e Marche (‐4).

Si registrano maggiori incrementi nel: Lazio (+17 decessi), Toscana (+15), Veneto (+12), Emilia Romagna (+9), Abruzzo (+8), Puglia (+6) e Friuli Venezia Giulia (+4).

Nelle province maggiormente interessate dal fenomeno il numero maggiore dei decessi si è registrato a Roma (33 casi), Venezia (18), Torino (17), Napoli (13), Bologna (9) , Perugia e Pisa (8).

Valutando l’incidenza dei decessi avvenuti in queste province, nelle rispettive regioni la situazione è la seguente: Roma assorbe l’ 89,19% dei casi con 33 decessi su 37, Venezia (18 su 36, pari al 50 %), Torino (17 su 25, pari al 68 %), Napoli (13 su 22, pari al 59,09%), Bologna

(9 su 34, pari al 26,47 %),