Isac Cnr Bologna: -61% pioggia a settembre

(Sesto Potere) – Bologna – 12 ottobre 2018 – Il maltempo si abbatte sull’Italia dopo un mese di settembre che ha fatto segnare il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico.

E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr di Bologna sugli effetti della nuova perturbazione che dopo essersi abbattuta al Nord ed in Emilia-Romagna interessa adesso la Sardegna, il Piemonte, la Liguria e la Toscana.

A preoccupare – sottolinea la Coldiretti – sono gli effetti sulle coltivazioni agricole nelle campagne dove è in pieno svolgimento la vendemmia e si iniziano a raccogliere le olive, dopo che dall’inizio dell’anno si contano perdite superiori ai 600 milioni di euro a causa degli eventi estremi.

I cambiamenti climatici si abbattono su un territorio già fragile con la presenza in Italia di 7275 comuni complessivamente a rischio frane e alluvioni, il 91,3% del totale ma la percentuale sale al 100% per Liguria e Toscana mentre è al 90% per il Piemonte, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ispra.

L’andamento anomalo di quest’anno conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – conclude la Coldiretti – con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense e il rapido passaggio dal sole al maltempo.