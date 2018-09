Innovazione, il settore spaziale vale 3,2 miliardi in Italia, Lombardia regione regina

(Sesto Potere) – Milano – 30 settembre 2018 – L’impresa dello spazio vale 3,2 miliardi in Italia con 430 imprese dedicate al settore aerospaziale e 44 mila addetti nel 2018. Un settore in rapida crescita, +16,5% a livello nazionale in 5 anni.

Questo emerge dai dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.Il dato europeo. Nel confronto europeo, in cui non è pervenuto il dato francese, primo è il Regno Unito con 107 mila addetti e 12 miliardi di affari, seguito dalla Germania con 96 mila addetti e 11 miliardi di business, terza l'Italia con circa 40 mila addetti e 3 miliardi di fatturato.

Le imprese legate allo spazio in Italia. Tra le regioni, prima la Lombardia con 88 imprese attive al 31.03.2018, seguita da Lazio con 67, Campania con 58, Piemonte con 43 ed Emilia-Romagna 32.

Per addetti la prevalenza è in Lazio con più di 33 mila, in Piemonte con quasi 5 mila, in Campania con 3 mila e in Lombardia con mille.

Dei 3 miliardi di fatturato, 1,6 miliardi sono in Piemonte, mezzo miliardo in Lazio, oltre 400 milioni in Campania, 342 milioni in Lombardia.

Chi cresce di più in Italia . Prime per imprese sono Napoli con 44, +33% in cinque anni e oltre 2 mila

addetti, Roma con 43 (+48%) e 33 mila addetti, Torino con 30 (+7%) e 4 mila addetti, Milano con 23 (+21%)

e oltre 300 addetti, Varese con 14, Bergamo con 12, Latina con 11 e con 10 Brescia (+43%). Poi seguono: Perugia, Udine, Brindisi, Como, Frosinone, e Modena.

Per addetti la classifica vede al primo posto Roma e poi a seguire: Torino, Napoli, Perugia e Latina.