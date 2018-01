Influenza: da settembre 140 casi gravi e 30 decessi in tutta Italia

(Sesto Potere) – Roma – 22 gennaio 2018 – Dall’inizio di settembre sono stati segnalati 140 casi gravi di influenza confermata e 30 decessi. Nel 90% dei casi i 30 decessi (uno dei quali importato) si sono verificati in soggetti di età superiore ai 25 anni. In quattro casi i soggetti deceduti non presentavano condizioni di rischio preesistenti. In 13 (43%) casi è stato isolato il virus A/H1N1pdm09, in 12 (40%) casi il virus B e in 5 (17%) casi virus A/non sottotipizzati. In Emilia-Romagna, Puglia , Lombardia e Sicilia il maggior numero di decessi, rispettivamente: 6, 5 , 4 e 4.

Questi i dati contenuti nel Rapporto epidemiologico sull’influenza 2017/2018 “FluNews” a cadenza settimanale (settimana 1-2/2018) e a cura dell’ Iss – Istituto superiore della Sanità e del ministero della Salute.

Il sistema permette di descrivere l’epidemiologia delle forme gravi e complicate di influenza confermata. Si parla di morti per le complicanze da influenza, che vengono registrate però come decessi per polmoniti, arresto cardiaco, ecc. Raffreddore, mal di gola, tosse e febbre soltanto a gennaio hanno costretto a letto 4 milioni di cittadini, mai cosi’ tanti dal 2004.

Dall’ultimo rapporto – pubblicato on line dal Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute – emerge che dei 140 casi gravi rilevati, il 60% di sesso maschile, con età media di 61 anni (0-93), l’81% presentavano almeno una condizione di rischio predisponente il complicarsi delle condizioni cliniche (diabete, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche, ecc).

Tre casi gravi si sono verificati in donne gravide.

Tutti sono stati ricoverati in una Unità di Terapia Intensiva e/o subintensiva (21 hanno necessitato del supporto ECMO e 79 sono stati intubati).

In 68 (48,6%) casi gravi è stato isolato il virus A/H1N1pdm09, in 3 (2,1%) casi il virus A/H3N2, in 13 (9,3%) casi un virus A/non sottotipizzato e in 56 (40,0%) il virus B.

Se la larga maggioranza degli italiani (sei su dieci, il 62%) ha scelto di rafforzare le proprie difese immunitarie a tavola – spiega Coldiretti – un 14% ha preferito vaccinarsi, mentre un 11% si tutela prendendo medicine e integratori, un 6% evita i luoghi affollati e un restante 5% ricorre ad altri metodi.