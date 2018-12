In calo la fiducia degli italiani nel Parlamento e nei partiti politici

(Sesto Potere) – Roma – 21 dicembre 2018 – Complessivamente, il dominio “Politica e istituzioni” del Rapporto Bes (Benessere equo e sostenibile) in Italia , giunto alla sesta edizione, ed elaborato dall’Istat su un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini, segnala nel 2017 un lieve arretramento rispetto all’anno precedente, interrompendo la fase di miglioramento degli anni passati. Il peggioramento ha interessato tutte le ripartizioni, in misura maggiore il Nord.

Gli indicatori esaminati sono: partecipazione elettorale, fiducia: nel Parlamento italiano , nel Sistema giudiziario , nei partiti e in altri tipi di istituzioni , la presenza delle donne: in politica nazionale e locale e Parlamento , negli organi decisionali e nei consigli d’amministrazione delle società quotate in borsa ; l ‘età media dei parlamentari italiani , la durata dei procedimenti civili e l’affollamento degli istituti di pena.

Peggiora la fiducia degli italiani nel Parlamento e nei partiti

Rispetto all’anno precedente, gli indicatori mostrano un peggioramento per la fiducia degli italiani nel Parlamento, nei partiti politici, nel Sistema giudiziario e per l’affollamento delle carceri; mentre si registra un miglioramento per la fiducia nelle Forze dell’ordine e nei Vigili del fuoco. Migliorano, anche, gli indicatori sulla presenza delle donne in Parlamento, nelle società quotate in borsa e nei consigli regionali; in controtendenza la quota di donne negli organi decisionali. Si abbassa la durata dei procedimenti civili e l’età media dei parlamentari .

Rispetto al 2010, permane un livello basso della fiducia (nei partiti politici e nel Sistema giudiziario) e della partecipazione elettorale, mentre migliorano gli indicatori sulle quote di genere, sull’età media dei parlamentari, la durata dei procedimenti civili e l’affollamento

delle carceri.

Elevata la fiducia nei Vigili del fuoco, ai minimi quella nei partiti

Nel 2017, la fiducia dei cittadini nelle Forze dell’ordine e nei Vigili del fuoco è ampiamente sopra la sufficienza: il 73,3% delle persone di 14 anni e più dà un voto superiore al 6 per le Forze dell’ordine e il 90,2% per i Vigili del fuoco, per un voto medio totale rispettivamente di 6,5 e 8,1. Diversa, molto al di sotto della sufficienza, la fiducia per il Sistema giudiziario (voto medio 4,2), il Parlamento (voto 3,4) e i partiti politici (voto 2,4).

In Parlamento donne e uomini più giovani

L’età media dei parlamentari eletti diminuisce nella legislatura attuale: 47,6 anni contro 49,9 anni nella legislatura precedente.

Diminuisce la durata media effettiva dei procedimenti civili

Diminuisce la durata media effettiva dei procedimenti civili

Il rapporto tra cittadini e istituzioni, in particolare la capacità della giustizia civile di fornire un’efficiente risposta ai contenziosi, è considerata come base della fiducia e del senso di appartenenza.

Continua a diminuire la durata media effettiva dei procedimenti definiti nei tribunali ordinari, che passa da 460 nel 2016 a 445 giorni nel

2017. Nel Mezzogiorno la diminuzione maggiore (48 giorni in meno) anche se la durata rimane del 42,3% superiore alla media italiana. La regione dove i procedimenti, in media, durano meno è la Valle d’Aosta (124 giorni) seguita dalla provincia di Trento (149) e dal Friuli-Venezia Giulia (200); i procedimenti superano i 700 giorni in Puglia (717), Calabria (824) e Basilicata (830).

Carceri sempre più affollate

Gli importanti progressi registrati tra il 2013 e il 2015 nell’affollamento delle carceri sono stati parzialmente vanificati dal peggioramento segnato nel 2017, quando l’indice di affollamento ha raggiunto il livello di 114,1 detenuti ogni 100 posti (era 108,8 nel 2016, Figura 7).

La situazione è sicuramente più grave al Nord (122,5 detenuti ogni 100 posti) rispetto al Centro (111,3) e al Mezzogiorno (108,9).

Solo la provincia autonoma di Trento, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna presentano indici inferiori a 100 detenuti per 100 posti, mentre il Molise, il Friuli-Venezia Giulia e la Puglia presentano valori superiori a 140.