Il Tax Credit è stato un successo tra le librerie indipendenti

(Sesto Potere) – Bologna – 15 ottobre 2018 – “Il Tax Credit librerie è stato un successo tra le indipendenti: su 1196 imprese che hanno presentato richieste, le librerie indipendenti sono state 920, il 77% del totale. Numeri che dimostrano l’efficacia dello strumento soprattutto fra le piccole attività: tra le indipendenti che hanno aderito, il 67% ha un fatturato inferiore ai 300mila euro l’anno”.

Così Cristina Giussani, Presidente del Sil, il Sindacato italiano librai Confesercenti, commenta i dati relativi al numero di domande accettate per il tax-credit librerie diffusi dal Ministero per i Beni Culturali.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri”, al suo primo anno di applicazione, istituisce un tax-credit rivolto alle librerie di vicinato. Oltre alle 920 librerie indipendenti, hanno presentato domanda 269 esercenti di librerie in franchising, il 22,5% dei richiedenti. Poi i gruppi editoriali: 7 catene, da cui sono arrivate lo 0,5% delle richieste.

L’agevolazione è stata apprezzata dagli imprenditori in tutta Italia.

Guardando il dettaglio territoriale delle sole librerie indipendenti, le domande di Tax Credit arrivano soprattutto dalla Lombardia (14,3% del totale) e dall’Emilia Romagna (10,1%). Seguono Veneto (9,7%) e Lazio (9,6%), mentre le regioni da cui sono arrivate meno richieste sono state Molise e Valle d’Aosta (0,3 e 0,2%).

Entro i trenta giorni successivi alla chiusura della presentazione delle domande – avvenuta il 31 settembre – saranno assegnati i 4 milioni di euro già stanziati per l’anno 2018, comunicando ai soggetti interessati il riconoscimento del credito d’imposta spettante, calcolato sul fatturato maturato nell’esercizio finanziario dell’anno precedente, nonché sui parametri relativi alle voci di spesa.

“La misura ha centrato il bersaglio”, commenta Cristina Giussani, “I dati dimostrano che il tax credit si è rivelato efficace nell’offrire un supporto alle librerie indipendenti, in particolare quelle di minori dimensioni, che erano l’obiettivo principale del provvedimento e hanno mostrato di apprezzare lo strumento”.

“Il Sindacato italiano librai sul Tax Credit ha lavorato insieme al Mibac in tutte le fasi, dal concepimento alla messa in campo”, conclude Giussani. “Ora che il Tax Credit ha dato prova della sua efficacia, ci aspettiamo di vederne crescere l’adozione, visto che la misura è confermata anche per il prossimo anno con un plafond di circa 5 milioni di euro”.