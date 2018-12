I campioni del mondo di basket con sindrome di Down a Forlì

(Sesto Potere) – Forlì – 14 dicembre 2018 – Ieri giovedì 13 dicembre, all’Unieuro Arena di Forlì, grazie all’iniziativa di È Cocì in collaborazione con Pallacanestro Forlì 2.015, abbiamo avuto l’onore di avere ospite una delegazione della Nazionale Italiana campione del mondo IBA 21 con Sindrome di Down della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

Durante la ormai tradizionale e molto attesa Cena di Natale della squadra forlivese, i due campioni olimpici Francesco Leocata e Alessandro Ciceri, accompagnati dal referente tecnico Giuliano Bufacchi, hanno conosciuto i giocatori della PF2.015 e annunciato un’importante iniziativa.

“Nel 2019 – ha dichiarato Davide Fornasari, Amministratore Delegato di È Cocì – organizzeremo un importante evento a cui presenzieranno tutti i campioni paralimpici. A breve verrà comunicata la data ufficiale e ci auguriamo che tutta la città si senta coinvolta. Da parte nostra, insieme all’impegno per uno sviluppo sostenibile e per il benessere psicofisico degli anziani, vogliamo essere di maggiore

sostegno per la piena inclusione delle persone con disabilità”.

La serata si è conclusa con un’asta di beneficenza che ha permesso di raccogliere fondi che verranno donati alla FISDIR per sostenere le attività dei ragazzi.