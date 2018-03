Gettoni di presenza, Peruzzini al M5S: “Una battaglia per fomentare l’odio, mi fate pena”

(Sesto Potere) – Forlì – 15 marzo 2018 – Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato di Mario Peruzzini, capogruppo della Lista Civica “Forlì SiCura”, in merito alla questione dei gettoni di presenza erogati per la conferenza dei capigruppo e poi restituiti da 40 tra consiglieri ed ex consiglieri municipali di Forlì rimasti in carica dal 2007 fino allo scorso 6 luglio. Questo in seguito ad alcune deliberazioni – citiamo quella della Corte dei Conti , Sez. Puglia, del 23 / 2 / 2017, n. 24 – che confermano come la partecipazione dei consiglieri comunali alla conferenza dei capigruppo non dia diritto alla percezione del gettone di presenza.

“E’ triste ma è questo il messaggio che politicanti in maglietta a 5 stelle con grande accanimento, cercano di trasmettere. E’ anche triste vedere quelle facce da “cocco di mamma”, così presuntuosi, sicuri e saccenti, puntare il dito contro tutti alla spasmodica ricerca di facili consensi.

Bieche forzature per inventare la “crociata delle crociate”, gli “onesti contro i disonesti”, il giustizialismo invece della giustizia, la nuova lotta di classe dove fuori dal “cerchio stellato” politici e politica sanno di marcio, anche quella fatta di passione, rinunce e sacrifici.

La crociata è il riconoscimento o meno del gettone (tassato per me al 41%) per le riunioni dei capigruppo; gettone previsto da una norma di regolamento del 2009 corredata degli obbligatori pareri di regolarità contabile e di conformità alle leggi. Una riunione utile e necessaria, tant’è che si continua a svolgere, in media, due volte al mese.

Di fatto la questione che non ha risvolti penali, nessuno dei consiglieri ha mai preteso nulla e/o si è appropriato di qualcosa, anzi, ne io e nemmeno la Burnacci, entrambi residenti a Forlimpopoli, abbiamo chiesto il rimborso (previsto) delle spese di viaggio.

Per fatti penali la regola è “in dubbio pro reo”, qui davanti a tanti dubbi e una fila di pareri discordanti e mutati nel tempo, la lapidazione preventiva nello stile più malevolo, quello del giustizialismo mediatico forzato per cercare consensi personali.

Credo che qualche domanda ai cittadini è necessario farla…

Possiamo chiamare onesti chi fomenta odio verso chi non soggiace a loro pretese quando si è in attesa dei necessari giudizi dagli unici soggetti competenti ad esprimersi in materia, ossia, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna?

Possiamo chiamare onesti chi pretendere che un parere successivo a quel regolamento di un organismo non competente per questo territorio, si badi bene un parere, possa annullare una norma o

sostituire la doverosa pronuncia della Corte dei Conti competente?

Possiamo chiamare onesti chi induce soggetti diversi (avvocati comunali, dirigenti, revisori dei conti, ecc.) a fornire altri pareri quando il soggetto deputato a ciò, ossia, la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna era già stata interessata da tutti i consiglieri che avevano immediatamente sospeso l’erogazione del gettone, come prescrive la legge ed il buon senso?

Possiamo chiamare onesti chi pretende di far pagare somme mai percepite (al lordo delle ritenute) pur in presenza di una consolidata giurisprudenza che lo vieta?

Possiamo chiamare onesti chi pretende la decadenza preventiva di consiglieri eletti dai cittadini che nulla hanno fatto se non chiedere ad organismi previsti dalla legge ogni decisione nel merito, se e come restituire somme non meglio definite al netto o al lordo delle ritenute?

Tra presunti onesti e presunti disonesti… onestamente, voi (rivolto ai consiglieri del M5S, ndr) mi fate pena e non ho timore a dirlo. Generazione di frustrati con una sete di potere che non ha eguali, disposti a tutto, votati a calpestare persone ed ideali, utilizzando l’insoddisfazione generale per appagare la propria sete di potere, ingenerando una comunicazione fuorviante che fa paura per gli effetti negativi che questo nuovo odio diffonde a piene mani, fuori dal cerchio stellato”.

Mario Peruzzini, capogruppo della Lista Civica “Forlì SiCura”