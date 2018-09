Forlì, torna la Settimana del Buon Vivere: a Forlì e in Romagna 100 appuntamenti

(Sesto Potere) – Bologna – 11 settembre 2018 – Si terrà dal 21 al 30 settembre a Forlì e in Romagna la nona edizione della “Settimana del Buon Vivere” che quest’anno avrà come filo conduttore il tema dei luoghi come spazi di relazione. Un fitto programma con oltre 100 eventi e attività proposti e gestiti da circa 250 realtà del territorio tra associazioni, imprese e cittadini che si svolgono prevalentemente all’interno del Complesso dei Musei di San Domenico.

Tra i numerosi ospiti della manifestazione, che lo scorso anno che si è attestata sulle 110mila presenze, Pupi Avati, Pippo Baudo, Peppe Vessicchio, Leonardo Manera, Lucia Annibali, Alessandro Milan, Gabriele Del Grande, Davide Enia, Marc Lazar, Michela Murgia.

Il commento

“Questa non edizione è dedicata al tema dei luoghi, perché dai luoghi intesi come comunità aperte all’incontro con l’altro ha preso il via tutta l’esperienza della Settimana- ha spiegato. Un’esperienza che non nasce ‘dal basso’ ma ‘dal centro’, cioè dal cuore, come racconta anche il logo creato appositamente da Nespolo, uno dei tanti artisti e studiosi di livello internazionale che ogni anno si aggiungono alla nostra città ideale del Buon vivere”: ha commentato Monica Fantini, ideatrice della manifestazione.

Cosa c’è in programma

La Settimana del Buon Vivere, come da tradizione, farà da cornice ad una grande mostra fotografica: quest’anno è la volta di “Viaggio racconto memoria” di Ferdinando Scianna che sarà inaugurata il 22 settembre e rimarrà aperta fino al 6 gennaio. La sera prima l’autore sarà ospite di un incontro aperto al pubblico.

Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell’Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall’economia alla scienza, si conferma tra i progetti speciali la Notte Verde e dell’Innovazione responsabile trait-d’union di tutti gli appuntamenti dedicati a temi green con speciali appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Fra i momenti più importanti, la presenza dell’Associazione dei Borghi autentici d’Italia, che porteranno gli

stand di degustazione di 8 regioni d’Italia e la Citta della del Buon Vivere, cornice di alcuni degli eventi organizzati dal polo universitario cittadino nell’ambito della Notte europea dei ricercatori, oltre al tradizionale Pranzo solidale, per la prima volta a Forlimpopoli, il cui ricavato andrà all’Emporio della solidarietà della Caritas e al Comitato contro la fame del mondo.

Tra le novità il progetto Donare è Buon Vivere, nato dalla collaborazione con l’Aido Forlì-Cesena e la partnership con il Festival dell’incontro. Inoltre si amplia la collaborazione con Radio Monte Carlo, presente alla manifestazione con una speciale postazione mobile, che ospiterà e trasmetterà in diretta tutti i giorni dalle 10 alle 13.

Info

La manifestazione è sostenuta da Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, Comune di Forlì e Cooperhub nell’ambito del progetto Terra del Buon vivere ed è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna.

Il programma completo sul sito www.settimanadelbuonvivere.it