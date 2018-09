Forlì, convegno: Borghi e Buon Vivere

(Sesto Potere) – Forlì – 20 settembre 2018 – Sabato 22 settembre alle ore 11.00 presso la sala del Refettorio dei Musei San Domenico, in piazza Guido da Montefeltro n. 12 a Forlì, si svolgerà il Convegno su “Comunità dei Borghi e Buon Vivere – Come possono i borghi e loro comunità essere protagonisti della ripresa economica; approccio e sviluppo pensato per la qualità di vita”.

Interverranno il Sindaco Davide Drei che porterà i saluti dell’Amministrazione a seguire l’Assessore Maria Grazia Creta introdurrà il Convegno. Inoltre parteciperanno Sandro Polci, ricercatore sul tema dello spopolamento dei comuni; Maurizio Capelli, Segretario Generale dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia. A conclusione gli interventi di Giorgio Frassineti, Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e di Ivan Stomeo, Presidente Nazionale Associazione Borghi Autentici d’Italia.

Inoltre sabato 22 e domenica 23 settembre, a partire dalle ore 12.00, l’Associazione Borghi Autentici d’Italia porterà nella Cittadella del Buon Vivere le specialità enogastronomiche e la cultura di sette regioni italiane: Friuli Venezia Giulia (Comune di Forni di sotto), Emilia Romagna (Unione dei Comuni della Romagna Forlivese), Liguria Parco Regionale dell’Antola), Puglia (Biccari e Melpignano), Basilicata (Aliano e Accettura), Calabria (Roseto Capo Spulico) e Sicilia (Castel Buono).

Alle ore 22.30 di sabato è in programma la festa “Balfolk” nella quale il gruppo Kissene Folk darà il via alle danze.

Gli eventi rientrano all’interno della Settimana del Buon Vivere.