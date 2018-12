Forlì, al S.Giacomo concerto a sostegno dei progetti sanitari in Tanzania dell’associazione “Vittorio Tison”

(Sesto Potere) – Forlì – 20 dicembre 2018 – Questo pomeriggio, alle ore 19:00, presso la Chiesa di San Giacomo, adiacente ai Musei San Domenico (piazza Guido da Montefeltro) a Forlì, la pianista Erika Crinò terrà un concerto per pianoforte.

Il programma prevede brani musicali di Rachmaninov, Chopin, Lavallée, Pepa, Debussy, Ravel.

Il concerto avrà una durata complessiva di circa un’ora e l’ingresso – aperto a tutti i cittadini – è ad offerta libera.

La serata, che si avvale dalla collaborazione del Comune di Forlì, è organizzata in favore delle iniziative che l’Associazione “Vittorio Tison”, presieduta dal prof. Dino Amadori, l’ IRST – Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola e lo IOR – Istituto Oncologico Romagnolo di Forlì stanno portando avanti con successo a Mwanza presso l’ Ospedale “Bugando Medical Center”, in Tanzania, dove oltre all’Oncologia Medica è già operativa la struttura di Radioterapia con una attività di cobalto e brachiterapia.

Nata nel 1999 nel ricordo del dott. Vittorio Tison, stimato anatomo-patologo faentino scomparso prematuramente, l’Associazione opera nei paesi della fascia sub-sahariana per promuovere iniziative culturali e scientifiche di solidarietà, soprattutto in campo oncologico; un campo nel quale interviene grazie anche al prezioso supporto volontario dei medici e dei professionisti dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori – IRST IRCCS.

Fra i progetti più importanti si segnala , realizzato grazie anche all´impegno dell´IRST IRCCS di Meldola, dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo e dello IOV – Istituto Oncologico Veneto, l’avvio già da gennaio 2009 dell’Unità Oncologica del “Bugando Medical Center” per adulti e bambini.

L’associazione sostiene, a tale scopo, la formazione di medici tanzanesi nella disciplina medica oncologica, finanziando loro la permanenza in Italia per tutta la durata del corso di specializzazione nelle università di Ferrara e Padova e dando loro la possibilità di svolgere il tirocinio formativo all’IRST.