Elezioni Friuli, vince il centrodestra, Pd tiene, crolla il M5s al 7%

(Sesto Potere) – Trieste – 30 aprile 2018 – Nelle elezioni del Friuli Venezia Giulia vince il candidato del centrodestra, il leghista Massimiliano Fedriga, con il 57,1 per cento. All’interno della coalizione si accentua la forbice tra Lega, che raggiunge il 35 per cento, e Forza Italia, che si attesta al 12%.

Il candidato del centrosinistra Sergio Bolzonello si ferma al 26,8%.

Pessima prova elettorale per il grillino Alessandro Fraleoni Morgera che ottiene l’11,7% sostenuto da un misero 7,3 per cento per la lista del Movimento 5 Stelle, ben lontana dal 24% dei voti alle politiche del 4 marzo.

Fra i candidati segue Sergio Cecotti , del Patto per l’Autonomia , al 4,4 per cento.

Massimiliano Fedriga , che è anche segretario regionale leghista, ha commentato: “Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo” che ha convocato simpatizzanti e votanti oggi pomeriggio alle 17.00 in Piazza Unità d’Italia a Trieste per un incontro pubblico di ringraziamento.

L’esponente del centrosinistra friulano ha riconosciuto la sconfitta, Sergio Bolzonello, che ha detto: “Complimenti a Fedriga, ora starò all’opposizione con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni”.

Il segretario del Carroccio Salvini invece ironizza postando la foto di un due di picche nella sabbia in riva al mare (vedi a lato) scrivendo: “Dopo i Molisani, anche donne e uomini del Friuli Venezia Giulia ringraziano il PD per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni. Grazie!” e lanciando l’hashtag #andiamoagovernare: “Io sono pronto!”,

proprio mentre il capogruida del M5s, Di Maio, che non è riuscito a stringere l’accordo col Pd, con un video su Facebook invoca il ritorno alle urne: “non c’è altra soluzione, bisogna tornare al voto il prima possibile” ammettendo lui stesso però che “ovviamente deciderà il presidente della Repubblica Mattarella”.