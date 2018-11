Dal Viminale rinforzi per questure e caserme dei cc di 11 regioni, anche in Emilia-Romagna

(Sesto Potere) – Bologna – 10 novembre 2018 – Il piano di potenziamento e riordino delle 106 questure italiane sta prendendo forma. Lo aveva annunciato, infatti, a fine settembre, il ministro dell’Interno, Salvini, dopo una riunione con i sindacati a cui avevano partecipato i vertici della Polizia e il sottosegretario Nicola Molteni.

Dopo i primi rinforzi già decisi e che nei prossimi mesi saranno già operativi, è intenzione del governo aggiungere 8mila tra donne e uomini in divisa. Tra questi, ci saranno anche nuovi vigili del fuoco.

Ad oggi, secondo quanto è previsto nella legge di Bilancio , sono stati programmati nuovi arrivi, tra poliziotti e carabinieri, in diverse regioni italiane: Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria.

In Emilia Romagna, in particolare, il piano di assunzioni straordinario prevede 174 poliziotti e 215 carabinieri in più.

I rinforzi per polizia e carabinieri sono attesi entro i primi mesi del 2019 ma dovrebbero arrivare in maniera scaglionata nelle singole province. La distribuzione di queste nuove forze nei singoli reparti verrà decisa dai singoli comandi e dai singoli questori.

In Emilia Romagna prestano servizio attualmente 5.572 uomini della Polizia di Stato, di cui 291 tecnici. A questi si aggiungono 5.873 appartenenti all’ Arma dei Carabinieri e 2.716 uomini della Guardia di finanza.