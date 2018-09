Crack bancari, centinaia di processi in corso per il mezzo milione di italiani che ha perso i risparmi

(Sesto Potere) – Roma – 2 settembre 2018 – Il direttore generale della Banca d’Italia Salvatore Rossi, ha parlato dell’efficacia del nuovo sistema di vigilanza bancaria, ricordando le responsabilità degli organi deputati alla vigilanza nel nostro Paese rispetto alle recenti crisi bancarie. “Le regole e le pratiche prudenziali – ha sottolineato Rossi al convegno Wolpertinger 2018 sul tema Unione bancaria: risultati raggiunti e prospettive future – devono essere severe, ma proporzionate e assicurare sempre parità di condizioni. “Dobbiamo anche garantire condizioni di parità concorrenziale tra le nostre banche e quelle esterne all’area euro”: ha suggerito.

A stretto giro la replica del Codacons: “I casi Mps, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, ma anche Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti, infatti, parlano chiaro: il silenzio assordante di Bankitalia e Consob ha certificato il naufragio degli organismi di garanzia. Mezzo milione di cittadini hanno visto dissolversi i loro risparmi, per un totale di decine di miliardi di euro, allocati in azioni e bond subordinati”.

Se la vigilanza bancaria funziona, quindi, la domanda è lecita: perché Bankitalia e Consob non sono intervenute prima a tutela degli azionisti e dei risparmiatori? Perché hanno permesso si arrivasse agli aiuti di Stato, alle misure di ricapitalizzazione, agli aumenti di capitale, alle conversioni forzose dei titoli, alla sospensione del titolo in borsa? Perché hanno ignorato le criticità e le evidenti anomalie dei prospetti di bilancio, delle operazioni finanziarie, che in

tanti – e l’Associazione in primis – evidenziavano?

Sono le domande poste dal Codacons.

“Proprio la mancanza di misure specifiche di vigilanza e repressione da parte degli enti di controllo ha contribuito alle difficoltà dei piccoli risparmiatori: per fortuna però i cittadini hanno la memoria lunga, a prescindere da qualsiasi ‘“autoassoluzione” o dichiarazione di principio. Una domanda, alla fine, rimane: se Rossi non è in grado di accorgersi delle centinaia di processi in corso contro i banchieri e delle migliaia di persone danneggiate dai crack bancari, non sarà meglio destinarlo ad altri incarichi?”:

conclude il Codacons.