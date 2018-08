Controlli Guardia di Finanza: in estate condotte 500 attività di Polizia Economica-Finanziaria al giorno, 20 ogni ora

(Sesto Potere) – Roma – 16 agosto 2018 – Sono 22.271 i controlli condotti dalla Guardia di Finanza, da metà giugno a oggi, nelle località balneari, di montagna e nelle città d’arte italiane. In media quasi 500 operazioni al giorno – il doppio rispetto all’estate scorsa – che rientrano nel piano straordinario di interventi messo a punto, ogni anno, dal Corpo nei mesi caldi.

Dall’inizio dell’estate sono state condotte 500 attività di Polizia Economica-Finanziaria al giorno (20 ogni ora) a tutela dei cittadini e delle imprese sane.

I risultati in sintesi hanno visto: 2.187 venditori abusivi individuati; 2.080 lavoratori senza contratto o pagati con somme “fuori busta”, di cui 22 minori. Denunciati 51 datori di lavoro; 450 casi di affitti “in nero” scoperti: irregolare il 50% dei controlli; 210 mila articoli contraffatti o non sicuri tolti dal mercato ogni giorno per un totale di 9 milioni e mezzo di prodotti sequestrati; 1.379 distributori stradali controllati: irregolare 1 ogni 5; sequestrato mezzo milione di litri di carburanti; 325 punti clandestini di raccolta scommesse scoperti e 114 “slot” sequestrate; 583 persone identificate nel corso di accertamenti sui flussi di denaro canalizzati tramite “money transfer”; 16 milioni di euro non dichiarati intercettati presso i valichi di frontiera, i porti e gli aeroporti. 738 le violazioni rilevate, sequestri per oltre 900mila euro; 4.700 operazioni contro i traffici di sostanze stupefacenti, armi, rifiuti e tabacchi; 1.426 interventi in mare e lungo le coste, di cui 510 irregolari: 563 le persone sanzionate – di cui 50 segnalate all’Autorità giudiziaria – per circa 270.000 euro e sequestrati anche beni per 37.000 euro; e 136 missioni di ricerca e salvataggio del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Anche quest’estate sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti i proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza: degli 895 controlli complessivamente svolti, uno su due è risultato irregolare. 539 le violazioni rilevate. In Puglia, Toscana e Lazio i casi più numerosi.

Denunciate 51 persone per l’impiego di manovalanza “in nero” o, comunque, regolarizzati solo in parte: sono 2.080 i lavoratori (di cui 509 stranieri e 22 minori) sottratti, dall’inizio dell’estate, allo sconsiderato sfruttamento di datori senza scrupoli.

Sequestrati 9 milioni e mezzo di articoli contraffatti o non sicuri, con una media di oltre 210 mila pezzi al giorno tolti dal mercato. Denunciati 761 responsabili e scoperti 15 opifici e depositi clandestini in cui venivano prodotte e stoccate le merci irregolari, destinate a rifornire gli “abusivi”. I Finanzieri hanno ricostruito il percorso seguito dalla merce contraffatta, fino a pervenire all’individuazione dei punti di distribuzione dei beni “taroccati”, ubicati non solo in Abruzzo ma anche nel Lazio, in Campania e in Puglia. Sequestrati 1 milione e 250 mila giocattoli non sicuri e pericolosi che potenzialmente avrebbero potuto finire nelle mani di altrettanti bambini.

Circa 300 interventi irregolari nel settore dei giochi e delle scommesse: sequestrati 114 apparecchi da intrattenimento (le cosiddette newslot), 325 punti clandestini di raccolta scommesse e verbalizzate 3.932 persone, delle quali 137 denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Controlli mirati nei confronti dei trasferimenti di denaro da un Paese all’altro allo scopo di prevenire l’utilizzo dei

circuiti di pagamento alternativi ai canali bancari per finalità di riciclaggio di proventi illeciti o di finanziamento del terrorismo: 465 gli accertamenti eseguiti presso altrettanti sportelli di money transfer, che hanno permesso di identificare 583 persone, 55 delle quali gravate da precedenti.

Sono 587 i denunciati all’Autorità giudiziaria dall’inizio dell’estate (111 dei quali finiti in manette) in quanto coinvolti in traffici illeciti di droga, d’armi, di rifiuti e di sigarette di contrabbando nazionali e estere. Sequestrate oltre 23 tonnellate di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish, marijuana e “pasticche” varie) e più di 13 tonnellate di sigarette di contrabbando. I Finanzieri hanno sequestrato oltre 12 mila pastiglie di “ecstasy” rinvenute all’interno di confezioni di latte in polvere per neonati. La droga, che immessa sul mercato clandestino avrebbe fruttato oltre 500.000 euro, era pronta a invadere le zone turistiche e i locali del litorale laziale, toscano e campano.