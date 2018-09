Controesodo, lunghe code in A1 , A14, Cervese e Ravegnana

(Sesto Potere) – Bologna – 9 settembre 2018 – Anche in questo secondo week end di settembre disagi al traffico per il rientro di molti vacanzieri. Traffico intenso, da bollino rosso, con criticità e lunghe code oggi pomeriggio in A1 e A14, in particolare a Pesaro, Cattolica e Riccione per gli sportivi che si sono messi in viaggio per il Gran Premio di San Marino di MotoGP a Misano. Code anche sulle vie del mare fra Forlì e i lidi: con traffico intenso su Cervese e Ravegnana.

Tra luglio e agosto, sugli oltre 26 mila km della rete stradale e autostradale gestita da Anas (gruppo FS Italiane), l’Indice di Mobilità Rilevata (IMR) dell’Osservatorio del Traffico registra un +4% rispetto a giugno 2018.

Dal confronto con lo stesso bimestre del 2017 spiccano dati di traffico positivi su alcuni tracciati, nonostante una flessione del 2% a livello complessivo.

In particolare in Veneto la strada statale 51 “Di Alemagna” registra un +6,5%, la strada statale 309 “Romea” un +13,8%; in Lombardia, la strada statale 42 “Del Tonale e della Mendola” un +5,3%; in Friuli Venezia Giulia, il raccordo autostradale 14 “Diramazione per Fernetti”, al confine con la Slovenia, un +5%; altrettanto importante la crescita, in Toscana, del 14,2% sul Raccordo

Autostradale 03 “Siena Firenze” e quella del 10,2%, in Calabria, lungo la strada statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”.

Gli spostamenti di media e lunga percorrenza e quelli di carattere locale verso i luoghi delle vacanze, al mare e in montagna, hanno inoltre generato significativi incrementi di traffico medio su importanti tratte stradali anche rispetto al mese di giugno 2018.

Con la riapertura delle scuole dal prossimo week end non dovrebbero più segnalarsi i problemi degli ultimi fine settimana.