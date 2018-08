Controesodo estivo, Anas: traffico intenso, ma bilancio positivo nel week end

(Sesto Potere) – Bologna – 26 agosto 2018 – L’ultimo fine settimana di agosto è stato caratterizzato prevalentemente da traffico intenso ma scorrevole sulle strade e autostrade gestite da Anas, sia per i flussi di controesodo che per le ultime partenze per le località di villeggiatura, concentrate soprattutto nella giornata di sabato.

Da questa mattina si è registrato invece l’aumento del traffico in direzione delle grandi aree metropolitane, con forte intensificazione dei flussi durante il pomeriggio, soprattutto per i numerosi spostamenti locali che si sono concentrati lungo gli itinerari di breve percorrenza che collegano il mare alle grandi città.

Nella giornata di sabato gli spostamenti di lunga e media percorrenza hanno interessato prevalentemente i confini di Stato con la Francia e la Slovenia e, in particolare, le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola.

Qualche disagio è stato registrato sulla strada statale 16 “Adriatica” tra Abruzzo e Marche, a seguito della chiusura della galleria Grottammare, tra Pedaso e Grottammare, dell’autostrada A14.

Anche la giornata odierna ha registrato traffico intenso ancora lungo l’autostrada A2, in particolare in provincia di Salerno, oltre che sulle dorsali Jonica (statale 106), Tirrenica (statale 18 e statale 1 “Via Aurelia”) e Adriatica (statale 16), ma senza particolari disagi o criticità. Il traffico sostenuto proseguirà nelle ore serali e in misura minore nella mattinata di domani, lunedì 27 agosto.

In Sicilia è stata ripristinata la completa circolazione sulla strada statale 626 “della Valle del Salso” rimasta chiusa dalla giornata di venerdì 24 per un incidente che ha provocato 3 morti nei pressi di Enna. Sempre in Sicilia è stata

riaperta al traffico la strada statale 185 “di Sella Mandrazzi” chiusa nella mattinata per un incidente mortale che ha provocato due decessi in provincia di Messina.

Anas (gruppo FS Italiane) durante l’esodo e il controesodo estivo 2018 monitora i 26.000 km di rete stradale nazionale con 2.500 addetti, 1.100 automezzi, 3.620 telecamere e 950 pannelli a messaggio variabile.

Il monitoraggio H24 della rete e l’assistenza per il pronto intervento sono gestiti con 230 operatori impegnati nella Sala Situazioni (che lavora h24) e nelle 21 Sale Operative Compartimentali, distribuite su tutto il territorio, tra cui quella dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove anche quest’anno operatori della Polizia Stradale hanno lavorato al fianco del personale Anas. Inoltre, al fine di agevolare gli spostamenti estivi, Anas ha ridotto sensibilmente i cantieri inamovibili (-20% rispetto al 2017).