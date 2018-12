Concerto di Natale e auguri golosi a Mercato Saraceno

(Sesto Potere) – Mercato Saraceno – 12 dicembre 2018 – “Armonie mariane in Avvento” è il titolo del concerto di Natale per organo, flauto e voce in programma sabato 15 dicembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nuova di Mercato Saraceno (via Giordano Bruno 1).

Durante la serata verranno eseguiti brani di Mozart, Vivaldi, Frescobaldi, Woodcock e altri grandi compositori.

Per l’occasione il pubblico potrà ascoltare il suono del prezioso organo settecentesco collocato all’interno della chiesa e attribuito al famoso organaro veneto Gaetano Callido, i cui strumenti si trovano all’interno di numerose chiede di Venezia tra cui la basilica di San Marco. Ad accompagnare il direttore artistico e organista Francesco Balzani saranno il flautista Navarra e il mezzo soprano Pagliarani.

Il concerto, voluto dal parroco don Claudio Canevarolo per valorizzare il patrimonio storico e culturale del borgo di Mercato Saraceno in uno dei momenti più importanti dell’anno, si chiuderà con un momento conviviale finale in cui ai partecipanti saranno offerti i dolci de La Bottega del pane e i vini di Tenuta Casali.

L’ingresso è libero.