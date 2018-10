Cesena Fiera, 2.098 presenze (38% estere) al 1° International Asparagus Days

(Sesto Potere) – Cesena – 19 ottobre 2018 – Promossa a pieni voti la prima edizione italiana di International Asparagus Days, che a Cesena Fiera ha richiamato la filiera mondiale dell’asparago. A promuoverla sono i numeri e il parere degli espositori.

Partiamo dai numeri. Nei due giorni fieristici le presenze sono state 2098, con arrivi da tutta la Penisola. Ancora più sorprendenti le presenze estere, che hanno rappresentato il 38% del totale. A cui si aggiungono le circa 200 presenze alle visite tecniche con le iscrizioni chiuse da due settimane.

Cresce la produzione dell’asparago a livello mondiale

A tracciare il quadro è stato Luciano Trentini, grande conoscitore del settore, nella tavola rotonda della mattina di mercoledì 17 ottobre “Strategie commerciali per l’asparago” nella sala Tre Papi. Negli ultimi cinque anni sono stati messi a produzione 58.270 ettari in più, passando dai 207.280 ettari del 2013 ai 265.000 ettari del 2018. A livello Continentale la maggiore produzione si riscontra nell’Asia (104.000 ettari), seguita dall’Europa (74.000 ha), America del Nord (52.000) e America Latina (27.000 ha). Interessante il dato di crescita negli ultimi cinque anni a livello Continentale, con l’Asia che ha aumentato l’area di 34.800 ettari, il Nord America +17.400 ha, l’Europa +4500 ha.

Il maggiore produttore mondiale di Asparagi è la Cina con 93.000 ettari, seguito dal Messico (29.000 ettari), dalla Germania (28.000), Perù (22.000), Stati Uniti (21.000), Spagna (15.000), settimo posto per l’Italia. Nel nostro Paese la produzione si attesta sui 9.500 ettari, oltre la metà dei quali in Puglia (6000 ha) dedicati all’asparago verde, poi il Veneto (16% della superficie) per il 70% asparago bianco, Toscana (9% della produzione) e l’Emilia Romagna con 750 ettari (7%) con prevalenza di asparago verde in pieno campo.

Nuova rivista monografica sull’Asparago

L’evento fieristico a Cesena è stato l’occasione per presentare una nuova monografia internazionale dedicata all’asparago in uscita a maggio 2019: Asparagus World. A promuoverla le riviste Eurofresh Distribution e Réussir Fruits&Légumes in collaborazione con Christian Befve &Co. Scritto da specialisti (giornalisti specializzati, consulenti, ingegneri, ecc.), Asparagus World, interamente dedicato agli asparagi, tratterà di produzione, commercializzazione distribuzione di questa coltura nel mondo.

La linea editoriale di Asparagus World è di informare sulle tendenze di mercato, essere un osservatorio tecnologico, testimoniare esperienze, fornire i mezzi di comunicazione delle aziende che influenzano la produzione e la commercializzazione dell’asparago nel mondo.

Asparagus World sarà principalmente scritto in inglese: notizie, dossier, reportage. Gli articoli scientifici / tecnici sono pubblicati nella lingua dell’autore (inglese / spagnolo / francese / tedesco) + abstract in inglese. La tiratura è di 8.000 copie.

I lettori di Asparagus World sono esperti (imprenditori, produttori, tecnici, agro-fornitori, spedizionieri, importatori …) tutti interessati agli asparagi nella sua dimensione globale.

Il primo numero sarà presentato all’edizione 2019 di Macfrut.

I commenti

“E’ la conferma che una fiera verticale altamente specializzata con vocazione internazionale rappresenta una grande opportunità per il settore – spiega il Presidente di Cesena Fiera, Renzo Piraccini – Due i punti di forza della manifestazione: l’unicità del format che mette insieme quattro tipologie di proposte (espositori, convegni, prove in campo e visite tecniche); le peculiarità di Cesena Fiera, con il suo il know how di conoscenze grazie a Macfrut unito alla disponibilità di un campo prova per le tecnologie in campo. Nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro per definire il futuro di questo evento nel quale abbiamo avuto diverse richieste in ambito internazionale”.

E se i numeri sono positivi, altrettanto lo sono i pareri degli espositori che hanno apprezzato la specializzazione delle presenze e i contatti di business, come per esempio: Marco Mingozzi, della Mingozzi Group, che ha illustrato il funzionamento di alcune macchine per la tecnica del pirodiserbo anche nei campi prova allestiti di fronte a Cesena Fiera; Hermann Neubauer fondatore della Neubauer Automation (Germania) che ha esposto in Fiera uno dei modelli Espaso macchina selezionatrice e calibratrice per asparago bianco e verde; JJ Schuurman di LimGroup, gruppo olandese specializzato nella ricerca varietale dell’asparago, in fiera insieme ai distributori di Royal Seeds; Aurenzo Bagioni della forlivese Bagioni Technology , specializzata in macchine agevolatrici della raccolta dell’asparago.