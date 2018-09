CerviaAmbiente 2018, premi a Donatella Bianchi e Jacopo Fo

(Sesto Potere) – Cervia – 6 settembre 2018 – Il Premio CerviaAmbiente 2018 verrà assegnato sabato prossimo, 8 settembre, a Donatella Bianchi, giornalista Rai, conduttrice della trasmissione Linea Blu e, dal 2014, Presidente del WWF Italia. Da anni, Donatella Bianchi si occupa di tematiche legate alla cultura marinara dell’Italia, al mare stesso e agli aspetti correlati, dalla tutela dell’ambiente alla difesa delle risorse e del lavoro.

Per il suo impegno profuso nella divulgazione dei problemi e della tutela dell’ambiente e della biodiversità, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le conferì, nel 2010, il riconoscimento di “Ambasciatore della Biodiversità”. Accademico di Ustica dal 2009, prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia Internazionale Scienze e Tecniche Subacquee ogni anno con l’attribuzione del premio Tridente d’Oro a chi si è distinto particolarmente nelle attività delle scienze e delle tecniche subacquee, la Bianchi è attualmente membro del Consiglio direttivo del Parco nazionale della Maddalena.

Il Riconoscimento CerviaAmbiente verrà assegnato, quest’anno, a Jacopo Fo. Scrittore e autore teatrale, Jacopo Fo si occupa di ecologia, ambiente, salute e benessere da oltre 40 anni. Autore di trasmissioni televisive e di saggi sul risparmio energetico, attraverso Gruppo Atlantide – del quale è coordinatore – collabora con enti e aziende con iniziative a favore degli individui, della società e dell’ambiente. Dal 2014 è promotore di Ecofuturo, il Festival delle Ecotecnologie. Da gennaio 2018 è direttore creativo della testata giornalistica online “People for Planet”, portale web di informazione a taglio ambientale. Con la sua Libera Università di Alcatraz diffonde la cultura della pace, dell’arte e dell’ecologia in vari settori.

Per Attilio Rinaldi, Presidente di Cervia Ambiente e del Centro di Ricerche Marine “una corretta e puntuale informazione e comunicazione sui problemi ambientali è ora più che mai necessaria e occorre intervenire con stringente risolutezza su questi temi, agendo d’intesa tra istituzioni e cittadini”.

Durante l’evento, che si svolgerà dalle 10 alle 13 ai Magazzini del sale di Cervia, la biologa Arpae Carla Rita Ferrari terrà una relazione sul problema delle plastiche in mare.

Alla cerimonia saranno presenti Luca Coffari, Sindaco di Cervia, Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna e Paola Gazzolo, Assessore all’Ambiente della Regione Emilia Romagna.

Coordinerà i lavori del Premio CerviaAmbiente 2018 il giornalista e scrittore Sergio Barducci.

Il Premio Cervia Ambiente, istituito nel 1973 a favore di studiosi, ricercatori, città, istituzioni scientifiche distintesi sulle tematiche di carattere ambientale, è stato conferito, tra gli altri, a scienziati di fama mondiale come Barry Commoner, Jacques Yves Cousteau, Konrad Lorenz, ad economisti come Jean Paul Fitoussi e Vandana Shiva, poi a Sting per la sua Rainforest Foundation e Carlo Petrini per Slow Food. Generando quindi grande attenzione sui temi ambientali e gettando le basi della cosiddetta “citizen science”, concetto riconosciuto a livello accademico e considerata una scienza partecipata, in cui i cittadini diventano parte integrante del processo scientifico e della stessa “green economy” in cui lo sviluppo economico viene strettamente legato ad una particolare attenzione all’impatto ambientale.