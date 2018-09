Bologna, esperti da tutto il mondo per studiare il Frankenstein di Mary Shelley

(Sesto Potere) – Bologna – 17 settembre 2018 – Da mercoledì 19 a venerdì 21 settembre, nell’Aula Prodi di Piazza San Giovanni in Monte, 2 a Bologna, si svolgerà il convegno Mary Shelley’s Frankenstein, 1818-2018: Circuits and Circulation, organizzato dal Centro Interuniversitario per lo Studio del Romanticismo (CISR), in collaborazione con una rete di prestigiosi partner internazionali tra cui l’Università di Cardiff, il network ERA (European Romanticisms in Association), la British Association for Romantic Studies (BARS) e la Open University.

Vastissimo il programma della tre giorni con varie sessioni che vedranno alternarsi studiosi internazionali ed esperti del Frankenstein di Mary Shelley, per parlare del circolo familiare e intellettuale dell’autrice, i suoi rapporti con gli studi medici e scientifici della sua epoca (chimica, fisica, anatomia, fisiologia) e con il genere gotico.

Sarà inoltre esplorato il contributo delle donne alla scienza, nell’epoca di Shelley, e la ricezione e la circolazione del Frankenstein dalla sua uscita fino all’età postmoderna, problemi critici e intertestuali.

Al termine della terza giornata, venerdì 21, è in programma alle 17.30 una visita presso il Teatro anatomico dell’Archiginnasio, Palazzo Poggi e Museo della Musica di Bologna.

Frankenstein o il moderno Prometeo è un romanzo gotico, horror, fantasy scritto dall’autrice britannica Mary Shelley fra il 1816 e il 1817, all’età di 19 anni. Fu pubblicato nel 1818 e modificato dall’autrice per una seconda edizione del 1831.