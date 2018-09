Bologna, due persone decedute all’Ospedale Maggiore per West Nile

(Sesto Potere) – Bologna – 4 settembre 2018 – Presso il reparto Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna sono decedute nel weekend dell’1 e 2 settembre due anziane signore che soffrivano di gravi patologie già in atto ed alle quali si è sovrapposta l’infezione da West Nile.

Dal luglio 2018 sono 46 le persone che hanno contratto il virus della West Nile segnalate al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, l’ente che tiene costantemente monitorata la situazione.

A queste si aggiungono 6 donatori di sangue nei quali è stata riscontrata la presenza del virus, ma senza presentare i sintomi della malattia.

Attualmente, a Bologna e provincia, sono ricoverate 4 persone presso il Policlinico di S. Orsola e 6 negli ospedali dell’Azienda USL di Bologna.

In Italia, la sorveglianza epidemiologica dei casi umani di malattia da virus West Nile è regolata dal “Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018” pubblicato dal ministero della Salute.

Il bollettino epidemiologico pubblicato il 30 agosto ed aggiornato al 20 agosto riporta che da giugno 2018 sono stati segnalati 334 casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV), di questi 131 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (40 in Veneto, 70 Emilia-Romagna, 9 Lombardia, 10 Piemonte,

2 Sardegna) di cui 12 deceduti (1 Lombardia, 3 in Veneto, 8 in Emilia-Romagna), 157 casi come febbre confermata (51 Emilia Romagna, 99 Veneto, 3 Lombardia, 2 Piemonte, 2 Venezia Giulia) e 46 casi identificati in donatore di sangue (26 Emilia Romagna, 9 Veneto, 5 Piemonte, 4 Lombardia, 2 Friuli Venezia Giulia).

Sono stati segnalati anche 3 casi di Usutu virus (1 Veneto, 2 Emilia-Romagna).

La sorveglianza veterinaria in cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del WNV in pool di zanzare ed uccelli in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

Sono in corso di conferma positività in Provincia di Trento, Lodi, Rimini, Oristano, Milano, Bergamo, Varese, Nuoro.

Le analisi molecolari eseguite nell’ambito della sorveglianza ornitologica ed entomologica hanno identificato la

circolazione del Lineage 2 del virus della West Nile.

Da giugno 2018, inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia 334 casi confermati da West Nile Virus (WNV), 131 dei quali ha manifestato sintomi neuro-invasivi di cui 12 deceduti, 46 sono donatori di sangue (6 Bologna, 8 Ferrara, 2 Forlì-Cesena, 7 Modena, 2 Ravenna, 1 Reggio nell’Emilia, 1 Pordenone, 1 Udine, 1 Cremona, 1 Lodi, 2 Milano, 2 Novara, 1 Torino, 2 Vercelli, 4 Padova, 1 Venezia, 4 Verona) e 157 casi di febbre confermata (13 Bologna, 2 Ferrara, 1 Forlì-Cesena, 32 Modena, 2 Ravenna, 1 Reggio nell’Emilia, 1 Pordenone, 1 Udine, 1 Bergamo, 2 Pavia, 1 Asti, 1 Torino, 45 Padova, 13 Rovigo, 5 Treviso, 11 Venezia, 20 Verona, 5 Vicenza). Di seguito è riportata la descrizione delle sole forme neuro-invasive