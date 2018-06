Amministrative, vince il centrodestra, Pd perde roccaforti, flop dei 5 Stelle

(Sesto Potere) – Roma – 11 giugno 2018 – Il responso delle urne si profila : le amministrative del 10 giugno vanno al centrodestra, a trazione Lega , che sfonda nelle zone ex rosse come Pisa o Terni, ma anche in Puglia e Sicilia. In netto calo il Pd , non soltanto nelle regioni rosse ma anche nelle città roccaforti della Toscana. Male il Movimento 5 stelle, a tre mesi dal successo alle politiche.

Doppio segnale negativo importante per i “grillini” nei due municipi (il III e l’VIII) di Roma – città governata dal sindaco Raggi – dove il Movimento 5 Stelle con entrambi i candidati viene spazzato via ed a Ivrea, città adottiva di Davide Casaleggio e sede del summit annuale dei pentastellati, dove il M5S è la quarta forza con appena il 13,7% .

A Catania il centrodestra di Salvatore Pogliese corre verso la vittoria già al primo turno,spazzando via il sindaco uscente del Pd Enzo Bianco che si ferma intorno al 30%. Stessa musica nelle città venete di Treviso e Vicenza dove il centrodestra vince già al primo turno, sottraendo al centrosinistra due capoluoghi di provincia conquistati alle amministrative del 2013.

Il centrodestra parte in vantaggio anche nei ballottaggi del del 24 giugno che si profilano a Imperia, Teramo, Terni, Sondrio, Viterbo e Brindisi. A Barletta il centrodestra potrebbe vincere già al primo turno. A Ragusa il ballottaggio potrebbe riguardare FdI e M5s. A Viterbo e Messina centrodestra e civiche

Il Pd vince a Brescia e corre al ballottaggio con il centrosinistra ad Ancona e Vicenza.

Ballottaggi tra centrodestra e centrosinistra si profilano anche a Massa, Pisa, Siena e Siracusa.

Ballottaggi tra centrosinistra e M5s si profilano ad Avellino ed Imola etra centrodestra e M5S a Terni.

“Sono molto contento per i sindaci e i cittadini, che avranno ottimo sindaci. E per i ballottaggi in città difficilissime sino a ieri”: è il primo commento del leader del Carroccio Matteo Salvini.

Mentre il reggente del Pd Maurizio Martina vede dal voto dei Comuni “segnali incoraggianti” sottolineando che Pd network e centrosinistra crescono rispetto alle politiche. Ora massimo impegno ovunque per i ballottaggi! A Brescia capolavoro di Del Bono e di tutto il PD”. A Brescia , infatti, il sindaco uscente del centrosinistra Emilio Del Bono è stato riconfermato al primo turno.